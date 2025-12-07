Impactante choque en Costa Rica deja una mujer sin vida; estaba por llegar a su hogar

San José, Costa Rica. - Durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025 alrededor de las 04:00 horas perdió la vida en un impactante accidente de tránsito una mujer que ya fue identificada por las autoridades como Wendy López Sánchez, de 44 años de edad, la cual solía vivir muy cerca de donde ocurrió el lamentable hecho. De acuerdo con información extraoficial, todo sucedió justo en Aguas Zarcas de San Carlos, a unos 200 metros al norte del puente elevado, en dirección a Boca de Arenal de Cutris.

De hecho, se reveló que la mujer se dirigía a su domicilio acompañaba por un compañero de trabajo quien le hizo el favor de llevarla en su vehículo después de una actividad en la empresa, sin embargo, cuando ya estaban por ingresar a la propiedad otra unidad intentó rebasar al conductor y provocó la colisión y posterior vuelco. Una vez que se impactaron Wendy salió expulsada y sufrió lesiones tan graves que ocasionaron su inmediata muerte.

A la escena arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes revisaron a la fémina, pero ya no contaba con signos vitales. De igual forma, se atendieron a cinco personas involucradas en el incidente que por fortuna solo tenían lesiones leves que no requerían atención médica. Por lo pronto, se desconocen mayores detalles de los afectados porque todavía no se ha pronunciado ninguna fuente oficial.

Por supuesto que también se presentaron diversas autoridades policiacas para asegurar el área y evitar que otro accidente ocurriera. Ante todo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias que permitan esclarecer las causas exactas. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

Según medios locales, se presume que el hombre que estaba detrás del volante en el automóvil donde viajaba Wendy tenía un alto nivel de alcohol superior al permitido. En lo que respecta al segundo vehículo el responsable no portaba licencia, así que se decidió retirar ambas placas. Por otra parte, los colegas y seres queridos de Wendy López Sánchez se han dedicado a publicar mensajes sobre su partida, inclusive se le describió como una gran amiga que dejó un gran legado cuando estudió en el CTP de Aguas Zarcas.

Fuente: Tribuna del Yaqui