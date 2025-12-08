Trump lanza amenaza a México; impondría 5% de arancel de no cumplir Tratado de Aguas

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a amenazar a México con imponer un arancel adicional del 5 por ciento, esto porque acusa al país de violar el Tratado de Aguas de 1944. El republicano acusa que México debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

"Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadunidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria", escribió este lunes 8 de diciembre Trump en una publicación en Truth Social.

El reclamo de parte de Donald Trump se da después de una reunión en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas, que junto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador republicano Ted Cruz, buscan presionar para que el país vecino cumpla con el acuerdo de aguas, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos que cruzan ambas naciones.

"Hasta ahora, México no está respondiendo, y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que necesitan urgentemente esta agua. Por eso he autorizado documentación para imponer un arancel del 5 por ciento a México si esta agua no es liberada, inmediatamente. Mientras más tarde México en liberar el agua, más se lastima a nuestros agricultores. México tiene la obligación de arreglar esto ya. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió Trump.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Trump advierte y presiona a México para que cumpla con la entrega de agua estipulada, esto porque en abril amenazó con sanciones si no se respetaba lo acordado.

¿Qué dice el acuerdo?

Según lo estipulado, Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el Río Colorado al año a México y México debe mandar dos mil 185 millones de metros cúbicos del Río Bravo en ciclos de cinco años. Además, la amenaza llega el mismo día en el que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrentaba una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido.

