Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su "decepción" con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, por no haber leído aún la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia. "Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que aún no haya leído la propuesta", declaró Trump a periodistas en la alfombra roja de los 'Kennedy Center Honors'.

La Casa Blanca presentó hace unas semanas un plan de paz que es objeto de negociaciones paralelas con Moscú y Kiev. Sin embargo, varios días de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron el sábado sin avances visibles, aunque el líder ucraniano aseguró que continuará trabajando hacia una "paz real".

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa se han ralentizado en los últimos meses

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, año de Trump, se reunieran con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense. El plan de Washington ha sido revisado en varias ocasiones desde que se dio a conocer el mes pasado, en medio de críticas de que concede demasiado a Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Por lo tanto, Donald Trump dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aún no ha leído el plan de paz actualizado para poner fin a la guerra con Rusia, en medio de varias rondas de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Miami. "Rusia, supongo, preferiría quedarse con todo el país, si lo piensas bien, pero creo que a Rusia le parece bien, aunque no estoy seguro de que a Zelenskyy le parezca bien", añadió Trump.

Zelenskyy dijo el sábado que mantuvo una "larga y sustantiva conversación telefónica" con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, y que los tres abordaron muchos temas, entre ellos cómo poner fin a la guerra de Rusia y cómo garantizar que Moscú no vuelva a invadir.

Zelenskyy se reunirá con los líderes europeos el lunes en Londres para debatir el plan de paz liderado por Estados Unidos. Tu llegada se produce en medio de una nueva oleada de ataques con drones y misiles rusos que han tenido como objetivo la infraestructura civil y energética de Ucrania. Zelenskyy afirmó que solo en la última semana, Rusia lanzó más de mil 600 drones, aproximadamente mil 200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles de diversos tipos contra Ucrania.

Fuente: Tribuna del Yaqui