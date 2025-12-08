Un terremoto de 7.6 golpea Japón y desata alerta de tsunami que mantiene al país en tensión

Tokio, Japón.- El día lunes 8 de diciembre de 2025 se llevaron un tremendo susto los habitantes de la costa noreste de Japón, pues alrededor de las 23:15 horas locales (9:15 ET), a unos 70 km de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros, se registró un terremoto de magnitud 7.6. Por ello, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), se podría generar un tsunami de casi 3 metros en Iwate, Aomori y partes de Hokkaido.

De hecho, según CNN, uno de los funcionarios que ya se pronunció sobre el temblor es Minoru Kihara, secretario jefe del gabinete de Japón, quien recomendó a la ciudadanía ponerse a salvo evacuando las zonas de riesgo y, de ser posible, dirigirse a terrenos más elevados o trasladarse a edificios seguros. Afortunadamente, no se han registrado anomalías en las centrales nucleares de Higashidori y Onagawa.

En lo que respecta a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, su administración está colaborando con las autoridades locales para evaluar los daños y establecer medidas de respuesta de emergencia. De igual forma, la mandataria dejó en claro que se buscará siempre priorizar la vida humana. Es necesario mencionar que no es la primera vez que se emiten alertas en este sector asiático, pues se trata de una zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

Tsunami de 2011

En el pasado, un terremoto que marcó la historia de los japoneses fue el de Tohoku, de magnitud 9.1 en 2011, porque derivado de este se produjo un tsunami de hasta 40 metros que dejó como saldo la muerte de más de 20,000 personas, además de miles de lesionados y desaparecidos. Asimismo, los daños en la central nuclear de Fukushima Daiichi provocaron una explosión y la posterior liberación de materiales radiactivos al ambiente, por lo que se tomó la decisión de evacuar a los miembros de la comunidad.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, respecto al terremoto de 7.6 solo se sabe, según la cadena pública NHK, que algunas personas resultaron lesionadas en un hotel de Hachinohe, pero todavía no hay muchos detalles del asunto. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas, siempre a través de fuentes oficiales.

#ÚltimaHora | Japón emite alerta de tsunami luego de sufrir un terremoto de magnitud 7,6 uD83DuDD34?? pic.twitter.com/cb890RKJjw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui