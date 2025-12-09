¡Síguenos!
Detención de Ismael 'El Mayo' Zambada

La defensa de 'El Mayo' Zambada solicita aplazar su audiencia de sentencia

La defensa de Ismael 'El Mayo' Zambada pidió aplazar su sentencia, argumentando que la violencia en México impide reunir información mitigadora clave

Solicitan retrasar la sentencia de ‘el Mayo’ Zambada Foto: Internet

Washington, Estados Unidos.- La defensa del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada pidió oficialmente posponer la audiencia de sentencia prevista para el 12 de enero de 2026. La solicitud fue presentada por su abogado, Frank A. Pérez, ante el juez Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En el documento entregado a la corte, Pérez argumenta que 'circunstancias recientes más allá de nuestro control' han dificultado la obtención de información mitigatoria necesaria para la defensa. Esta información, señaló, debe recabarse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente atraviesan situaciones de violencia e inestabilidad, lo que ha generado obstáculos logísticos para realizar entrevistas, conseguir cartas y asegurar datos esenciales de familiares y testigos.

La petición fue recibida sin objeciones por parte del fiscal asistente Francisco J. Navarro, aunque la decisión final quedará en manos del juez Cogan. De aprobarse el cambio, la audiencia podría reprogramarse para mediados de abril. Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable en agosto pasado de dos cargos vinculados al narcotráfico, y se presume que, de autorizarse el cambio de fecha, la audiencia de sentencia sería hasta mediados de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui.

