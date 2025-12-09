Sube a 160 el número de muertos por VORAZ INCENDIO en Hong Kong; aún buscan a desaparecidos

Hong Kong, China.- El número de víctimas del devastador incendio registrado en un conjunto residencial de Hong Kong volvió a incrementarse este martes 9 de diciembre de 2026, con lo que se ha consolidado como uno de los siniestros más graves para la región en décadas. Las autoridades confirmaron que la cifra de muertos alcanzó ya los 160, mientras equipos de búsqueda aún intentan localizar a seis personas cuyo paradero continúa sin definirse.

Así ocurrió el voraz incendio en Hong Kong

Como te informamos en TRIBUNA, el siniestro se desató a finales de noviembre 2025 en el complejo Wang Fuk Court, ubicado en el distrito norte de Tai Po, donde varias torres residenciales fueron consumidas por el fuego en cuestión de minutos. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento en que densas columnas de humo cubrieron por completo los edificios, mientras partes del andamiaje colapsaban ante la intensidad de las llamas.

El número de muertos por este siniestro subió a 160. Foto: Facebook

Investigaciones preliminares señalaron que el fuego se propagó con rapidez debido a las mallas plásticas instaladas en los andamios de bambú utilizados para trabajos de remodelación. De acuerdo con autoridades locales, estos materiales no cumplían con las normas de resistencia al fuego, lo que favoreció que las llamas se extendieran de forma descontrolada entre niveles y torres.

Identificación de víctimas y búsqueda de desaparecidos

El comisionado de policía Joe Chow informó que el número de decesos aumentó a 160, después de que un análisis forense confirmara que restos previamente contabilizados correspondían a dos víctimas diferentes. Hasta ahora, las autoridades han logrado identificar a 120 de los fallecidos mediante pruebas de ADN y huellas dactilares, en un proceso que continúa avanzando conforme se revisan más registros.

A pesar del avance, seis personas siguen sin ser localizadas. Equipos especializados continúan revisando estructuras debilitadas y áreas consideradas de alto riesgo, en coordinación con cuerpos de rescate internacionales que han brindado apoyo técnico para las maniobras.

Además de la tragedia humana, el caso ha encendido alarmas por posibles irregularidades en obras de construcción. El gobierno de Hong Kong anunció la conformación de un comité independiente, encabezado por un juez, para esclarecer el origen del incendio y las fallas en medidas de seguridad.

En este sentido, las autoridades confirmaron la detención de 15 personas relacionadas con el caso, señaladas como sospechosas de homicidio involuntario y otros delitos vinculados a corrupción en trabajos de remodelación.

