VIDEO: "Nicolás Maduro tiene los días contados", dice Donald Trump; y no descarta una invasión a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista que Nicolás Maduro "tiene los días contados" y que no descarta una posible invasión terrestre a Venezuela

Trump dice que Maduro tiene los "días contados" y no descarta una invasión a Venezuela Foto: Internet

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes 9 de diciembre que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela. "Sus días están contados", declaró Trump en una conversación, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder. 

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano. "No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con político, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.

El gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el 'Cartel de los Soles', ha desplegado desde verano una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Esa operación, bautizada como 'Lanza del Sur', ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de 'narcoterroristas'.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano. A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por 'The Washington Post', fue cordial. 

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro. 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

