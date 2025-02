Trump anuncia aranceles del 25 % para automóviles a partir de abril

Comparta este artículo

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 18 de febrero que los nuevos aranceles a los automóviles, programados para entrar en vigor el 2 de abril, rondarán el 25 %. "Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25 %", declaró el mandatario republicano desde su residencia en Mar-a-Lago, donde firmó órdenes ejecutivas. Además, adelantó que los sectores de semiconductores y farmacéutica enfrentarán aranceles similares o incluso mayores, con aumentos progresivos a lo largo del año.

Trump justificó la medida señalando que la Unión Europea (UE) ha sido injusta con Estados Unidos en términos comerciales, mencionando un déficit de 350 mil millones de dólares. "No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto", enfatizó el presidente.

El anuncio se da en la víspera de una reunión clave en Washington entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el representante comercial, Jamieson Greer, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

Desde Bruselas, el portavoz del bloque comunitario, Olof Gill, subrayó la disposición de la UE a encontrar soluciones negociadas, pero advirtió que están preparados para defender sus intereses legítimos. "El impuesto sobre el valor añadido, el IVA, no es un arancel", puntualizó Gill, en referencia a uno de los argumentos utilizados por Trump para justificar su política de aranceles recíprocos.

La administración Trump ha dejado claro que los nuevos aranceles no serán uniformes, sino que se aplicarán según los gravámenes y barreras comerciales que cada nación imponga a Estados Unidos. "La UE tenía un impuesto del 10 % sobre los automóviles y ahora tiene uno del 2.5 %, que es exactamente lo mismo que nosotros. Así que ya hemos ahorrado una cantidad enorme", afirmó el presidente.

Trump argumentó que su política comercial se basa en el principio de reciprocidad, es decir, que EE.UU. cobrará a sus socios comerciales lo mismo que ellos aplican a sus productos. La implementación de estos aranceles podría intensificar las tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE, generando incertidumbre en la industria automotriz y en otros sectores afectados por la política proteccionista de Trump.

Fuente: Tribuna