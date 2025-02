Trump se abre al diálogo: Hablará con Sheinbaum y Trudeau antes de imponer aranceles

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostendrá conversaciones mañana lunes con los líderes de México y Canadá para abordar el tema de los aranceles. Trump adelantó este domingo que se comunicará con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hablar de los aranceles del 25 por cuento que ordenó aplicar a partir del 4 de febrero.

"Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Imponemos aranceles. Nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar", declaró el mandatario.

Trump justificó la imposición de estos aranceles señalando que los déficits comerciales están contribuyendo al incremento del déficit presupuestario y la deuda nacional. "Ha sido una situación injusta. Por eso debemos 36 billones de dólares; tenemos déficit con prácticamente todo el mundo", afirmó. Cuando se le preguntó sobre qué nación podría ser la siguiente en enfrentar aranceles, el presidente respondió: "Veremos qué sucede", aunque dejó en claro que la Unión Europea será su próximo objetivo.

Respecto a la reciente decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios, Trump señaló que no le sorprendía. "Mantener los tipos en este momento fue lo correcto", comentó. El presidente también arremetió contra Canadá, calificándolo como un país que ha sido "muy abusivo con Estados Unidos durante muchos años". Sin embargo, aseguró que no tiene nada en contra de los ciudadanos canadienses.

Amo a la gente de Canadá. No estoy de acuerdo con sus líderes y algo va a suceder ahí". Pero si quieren jugar el juego, no me importa. Podemos jugarlo tanto como quieran", expresó Trump.