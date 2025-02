La salud del papa Francisco y su carta de renuncia ¿Qué sabemos de esto?

Comparta este artículo

Roma, Italia. - El papa Francisco ha mostrado una "leve mejoría" en su estado de salud, sin fiebre y con parámetros hemodinámicos "estables", tras permanecer siete días hospitalizado por una neumonía bilateral, según informó este jueves la Santa Sede. La hospitalización del Pontífice reavivó el interés por la carta de renuncia que el líder de la Iglesia católica redactó en caso de que su salud le impidiera desempeñar sus funciones. Francisco reveló en diciembre de 2022 que firmó este documento dos meses después de asumir el Papado en 2013.

Pero eso no fue todo, pues Francisco también subrayó que su objetivo al revelar la existencia de la carta era que se supiera. "Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que preservarme un poco para poder servir a la Iglesia. O, alternativamente, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado", reflexionó.

Jorge Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI debido a problemas de salud. Desde entonces, ha expresado en diversas ocasiones su apertura a renunciar si su estado físico le impide continuar. "La puerta está abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello", explicó en conferencia de prensa. Añadió que cambiar de Papa "no sería algo extraño" ni "una catástrofe". "Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón", dijo.

En un encuentro con jesuitas en África, Francisco enfatizó que la renuncia de Benedicto XVI no significa que este procedimiento deba convertirse en una "moda" dentro de la Iglesia. "Es verdad que escribí mi renuncia dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio", afirmó.

Este miércoles, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó al Papa en el hospital. Según el diario Corriere della Sera, Francisco le comentó en tono jovial: "Tengo que cuidarme la salud. Si no, me voy derecho al paraíso. Sé que afuera hay algunos que dicen que llegó mi hora, que algunos rezaron para que el Pontífice se vaya al paraíso, pero Dios me quiere acá". Con estas palabras, el Papa dejó claro que, pese a los rumores y especulaciones, sigue con la intención de continuar su labor al frente de la Iglesia católica mientras su salud se lo permita.

Fuente: Tribuna