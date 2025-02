Asesor de Donald Trump advierte que EU "desatará un infierno" contra cárteles de México

Maryland, Estados Unidos.- Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a los cárteles mexicanos al asegurar que el gobierno norteamericano "desatará un infierno" para erradicarlos. Como se sabe, la administración de Trump ha declarado la 'guerra' a los capos del narco en México, al señalarlos como los principales traficantes de fentanilo en su país.

Ahora el funcionario Mike hizo esta enfática declaración para marcar el inicio de una nueva y agresiva ofensiva contra las organizaciones criminales de México, a las cuales recientemente nombraron como organizaciones terroristas: "Vamos a abrir las puertas del infierno contra los cárteles mexicanos", expresó el asesor desde la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Waltz aseguró que el Ejército de Estados Unidos realiza un trabajo coordinado con las autoridades mexicanas para patrullar la frontera y evitar el trasiego de drogas hacia su territorio: "Ya es suficiente. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso", advirtió. En ese sentido, el asesor de Seguridad aseguró que han habido grandes avances por esta problemática gracias a las gestiones de Donald.

Se han visto imágenes del Ejército mexicano haciendo patrullajes junto con nuestra policía fronteriza y aduanera, y con nuestro ejército, para asegurar la frontera de los Estados Unidos, porque sin una frontera no tienes un país y no tienes soberanía y si no hay nada más que América primero que eso".