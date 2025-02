'El Mayo' busca acuerdo con EU: Podría declararse culpable para evitar pena de muerte

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos con el fin de evitar la pena de muerte, según reporta el medio Reuters. En septiembre de 2024, Zambada se declaró inocente de 17 cargos graves en un tribunal federal de Nueva York, entre los que se incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.

No obstante, su abogado, Frank Pérez, señaló que el acusado está dispuesto a aceptar su responsabilidad siempre que el acuerdo no implique la pena capital: "El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar su responsabilidad por una acusación que no incluye la pena de muerte". Hasta el momento, la oficina del fiscal federal en Brooklyn, encargada del caso, ha evitado hacer comentarios sobre las declaraciones del defensor.

Zambada, quien supera los 70 años de edad, fue capturado en julio de 2024 en un aeródromo de Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en lo que se considera un golpe importante contra el crimen organizado. Previamente, el líder del Cártel de Sinaloa se había declarado inocente ante el tribunal federal de El Paso, Texas, y también lo hizo en Brooklyn, Nueva York.

Entre los 17 cargos que enfrenta en Nueva York, destacan aquellos relacionados con la distribución de fentanilo, cuya fabricación y tráfico fueron incluidos en una acusación formal sustitutiva presentada en febrero de 2024. Además, enfrenta señalamientos por delitos vinculados con armas de fuego y lavado de dinero. Desde octubre de 2024, la Fiscalía estadounidense ha evaluado la posibilidad de solicitar la pena de muerte en este caso

La decisión recaería en el juez Brian Cogan, quien previamente supervisó el juicio contra 'El Chapo' Guzmán. Aunque la pena de muerte fue eliminada en Nueva York en el año 2004, la gravedad de los delitos imputados a Zambada y su presunta relevancia dentro del Cártel de Sinaloa podrían derivar en una solicitud para que se le imponga. Sin embargo esto podría cambiar si el narcotraficante mexicano se declara culpable.

Fuente: Tribuna