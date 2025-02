Donald Trump no cede: Anuncia que continuará con aranceles contra México y Canadá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus embates en contra del resto de las naciones del mundo y, a pesar de haber llegado a un acuerdo con México y Canadá, aseguró que los aranceles del 25% impuestos a ambos países no se detendrán. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna reacción sobre la presidencia de la República ante las declaraciones del mandatario estadounidense.

El Presidente norteamericano aseguró que no detendrá los aranceles a productos mexicanos y canadienses, los cuales se comenzarán a aplicar a partir del 2 de abril. Asimismo, agregó que no se impondrán a todos, pero sí a la gran mayoría. De esta manera, esto podría significar un duro golpe, no solamente para la economía mexicana y canadiense, también para la norteamericana, ya que muchos de los productos incrementarían de nivel a manera exponencial.

Donald Trump ofreció una conferencia de prensa desde el despacho Oval al interior de la Casa Blanca, en la cual informó sobre esta decisión de no detener los aranceles en contra de México y Canadá. Puso como uno de los argumentos principales la crisis de fentanilo que ingresa al país norteamericano y las acciones que sostuvieron tanto el Estado mexicano como el canadiense al respecto, los cuales, según el mandatario, no fueron suficientes.

Donald Trump no detendrá los aranceles, foto: especial

"No, no voy a detener los aranceles. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que ingresa al país", afirmó Donald Trump

El mandatario norteamericano aseguró que el fentanilo ingresa a Estados Unidos proveniente de China y a través de los cárteles de droga mexicanos. De esta manera, decidió continuar con la decisión que había anunciado el 20 de enero, cuando asumió la Presidencia de Estados Unidos, incluso también tendrá que romper el acuerdo que hizo con los 2 países. Después de que reforzarán las fronteras para impedir el paso de migrantes y de sustancias prohibidas.

Cabe señalar que durante la conferencia de prensa matutina de esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum había afirmado que no descartaba tener una reunión con Donald Trump después del próximo martes 4 de marzo, fecha en que se había puesto como límite para definir si continuaban o no los aranceles en contra de los productos mexicanos, ahora se espera una respuesta ante las nuevas declaraciones del mandatario norteamericano.

