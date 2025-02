Trump revela que tomará el control de la franja de Gaza; propone desplazar a palestinos

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes sus intenciones de tomar el control de la Franja de Gaza , por lo cual dijo que los palestinos que habitan ahí no tienen otra alternativa más que abandonar el territorio, reiterando su intención de que Jordania y Egipto los acojan: "No tienen alternativa en este momento. Quiero decir, están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento".

Esto lo expresó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, señalando que los conflictos ha dejado la región prácticamente inhabitable. Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y durante la conferencia de prensa manifestó que Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y se comprometió a gestionar su reconstrucción. "Nos ocuparemos de Gaza y haremos un gran trabajo con ella", afirmó Trump.

Tomaremos la responsabilidad de desmantelar las bombas sin explotar y otras armas, nivelaremos la zona y eliminaremos los edificios destruidos. Posteriormente, impulsaremos el desarrollo económico para generar empleo y proporcionar viviendas a la población local", expresó Trump.

El mandatario también sugirió que Estados Unidos podría mantener una presencia a largo plazo en el territorio como una forma de estabilizar la región. "Veo esto como una solución de largo plazo, algo que traerá estabilidad no solo a Gaza, sino posiblemente a todo Oriente Medio", comentó. Además, aseguró que muchos líderes con los que ha conversado apoyan la idea de que su país asuma el control de la zona.

Trump también planteó el reasentamiento de los palestinos en otros países de manera definitiva. "Mi deseo es que podamos hacer algo tan positivo que no quieran regresar. ¿Por qué volverían? Ese lugar ha sido un infierno", expresó. Al ser consultado sobre la cantidad de personas que deberían ser reubicadas, respondió: "Todos. Probablemente 1 millón 700 mil personas, quizás 1 millón 800 mil. Pero creo que todos. Serían reubicados en lugares donde puedan tener una vida hermosa".

Por su parte, Netanyahu respaldó la propuesta de Trump, calificándola como una iniciativa con el potencial de "cambiar la historia". "Es una idea que vale la pena considerar seriamente, algo que podría marcar un punto de inflexión", afirmó el primer ministro israelí.

Fuente: Tribuna