España: Pez Diablo Negro es captado a plena luz del día; su hallazgo causa impacto

Canarias, España.- De acuerdo con algunos informes, el océano ha sido mucho menos explorado que el propio espacio exterior, algo que no deja de causar impacto entre los entusiastas de las teorías de conspiración. Y es que, según la comunidad científica pese al progreso de la tecnología, el ser humano aún no cuenta con los submarinos necesarios para poder descender lo suficiente y comenzar a explorar las zonas más profundas del mar.

Es bajo este contexto que, cuando hay algún avistamiento sobre cualquier especie marina que pertenezca a la zona abisal, la comunidad científica enloquece, dado a que se trata de hechos prácticamente históricos, tal es el caso que ocurrió el pasado 26 de enero, en la costa de la playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora, sitio en el que un grupo de especialistas de la ONG Condrik Tenerife encontraron a un diablo negro, también conocido como rape abisal adulto.

Tal y como su nombre lo indica, se trata de un pez que pertenece a la zona abisal, por lo que fue extremadamente extraño que los expertos lo encontraran prácticamente en la superficie, justo cuando volvían de una expedición. La bióloga marina Laia Valor, contó que, en un comienzo, creyeron que se trataba de basura, pero al observarlo mejor se dieron cuenta de la verdad: “Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño”, comenzó a narrar la experta.

Posteriormente, contó que se percataron de que estaba herido y no duró mucho tiempo vivo, aunque el hecho de encontrarlo aún respirando, prácticamente en la superficie fue algo que los dejó atónitos: “Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas”. Explicó que hasta el momento desconocen cómo fue que el pez se encontraba en ese lugar, aunque no descartan que varios factores pudieron haber influido.

“No tenemos nada claro, pero no es normal. Es un avistamiento muy puntual y esporádico. No podemos decir que no pasa nunca, aunque si pasase a mayor escala estos avistamientos ocurrirían más veces, pero sí podemos decir que podría ser la primera vez que se le graba así”, señaló.

Como era de esperarse, los científicos no se pudieron resistir en captar el momento a través de sus cámaras, señalando que podría tratarse del “primer avistamiento registrado en el mundo de un diablo negro o rape abisal adulto, Melanocetus johnsonii, a plena luz del día y en superficie”, en caso de que esta especie te parezca conocida es porque se trata del depredador que casi devora a ‘Dori’ y ‘Marlín’ en Buscando a Nemo.

Fuentes: Tribuna