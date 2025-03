Comparta este artículo

Washington, D.C. - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nueva cuenta contra México y Canadá, sus socios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues ahora los acusó de manipular las reglas comerciales en su contra. Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que ambos países “hacen trampa” en materia comercial, lo que ha generado un déficit para Estados Unidos.

En sus declaraciones, Trump arremetió particularmente contra Canadá, argumentando que el país no contribuye lo suficiente en materia de defensa ni beneficia económicamente a Estados Unidos: “Canadá no hace nada por nosotros. No gasta en defensa, no nos da nada y son los peores con quienes negociar”, sentenció.

Trump acusa a México y Canadá de “hacer trampa” en el comercio y reaviva tensiones en el T-MEC. Foto: Internet

Respecto a México, el exmandatario reiteró sus acusaciones de desbalance comercial y afirmó que ambos países están aprovechando las condiciones del T-MEC. “El T-MEC está bien, pero ellos hacen trampa. Un acuerdo es una buena cosa, pero ellos hacen trampa, y México también hace trampa”, enfatizó.

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto tenso, ya que su administración impuso recientemente aranceles unilaterales a ambos países. Según él, estas medidas buscan equilibrar el comercio, argumentando que el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá asciende a 63 mil millones de dólares, mientras que con México alcanza los 171 mil millones de dólares, según datos de la Oficina del Censo de EU. Cabe recordar que, en su primer mandato, fue el propio Trump quien renegoció el T-MEC, impulsando cambios en las reglas de origen y en otros sectores clave como la industria automotriz.

Frente a la amenaza de más aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con Trump una prórroga hasta el 2 de abril para la aplicación de ciertos impuestos de hasta 25 por ciento a productos mexicanos. Este acuerdo se alcanzó tras una llamada entre ambos mandatarios el pasado 6 de marzo, en la que discutieron temas como el control migratorio y el tráfico de fentanilo.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reconoció que la situación representa un riesgo para la economía nacional, pero aseguró que el gobierno ya trabaja en estrategias para mitigar cualquier impacto en caso de una escalada en la guerra arancelaria.

Además, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la calificadora Fitch Ratings han advertido que si Estados Unidos concreta sus amenazas comerciales, la economía mexicana podría enfrentar una desaceleración significativa.

Las tensiones en el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá vuelven a escalar, y con las elecciones estadounidenses en el horizonte, las políticas comerciales podrían convertirse en un punto clave de la campaña de Trump. Mientras tanto, la administración de Sheinbaum y los empresarios mexicanos se mantienen en alerta ante posibles represalias económicas.

Fuente: Tribuna