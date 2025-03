Ubican otro rancho Izaguirre, pero en Texas; la semejanza levanta especulaciones

Comparta este artículo

Whiterock, Texas. - A tan solo mil 877 kilómetros de distancia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, escenario de recientes hallazgos relacionados con el crimen organizado, se encuentra otro rancho con el mismo nombre en Whiterock, Texas. La semejanza entre ambos predios ha generado una oleada de especulaciones y ataques en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde los videos con los hashtags #IzaguirreRanchTX y #IzaguirreRanchJalisco han viralizado el tema.

El Rancho Izaguirre en Texas, ubicado a poco más de una hora de Dallas, aparece en Google Maps identificado con ese nombre, e incluso con la descripción de “Propiedad Jalisco”. En la entrada del rancho texano se encuentra un portón de herrería negro decorado con dos caballos en posición erguida, con un fondo de pinos y montañas. Esta imagen ha sido comparada con la del rancho de Jalisco, lo que ha alimentado teorías en redes sociales sobre una posible conexión.

Sin embargo, Perla Izaguirre, propietaria del rancho en Texas, aclaró en entrevista con la youtuber Amanda Alanís que su rancho no tiene relación alguna con el de México. “Si ponen mucha atención, no es igual. Tiene un círculo, tiene cerros, montañas… tiene mucho parecido, pero no es idéntico”, explicó Perla.

El acoso en redes sociales tras la viralización

Perla, quien adoptó el apellido Izaguirre tras casarse, llevaba dos años compartiendo contenido en TikTok sobre su vida cotidiana en el rancho. Sin embargo, tras el descubrimiento de fosas clandestinas en el Rancho Izaguirre de Jalisco, su contenido se volvió viral y comenzó a recibir ataques y acusaciones.

Desde hace una semana me están atacando, insultando, diciendo que si el narco, que si lavo dinero. Antes nadie me prestaba atención”, señaló.

La situación escaló hasta el punto de que su cuenta de TikTok fue bloqueada. Aunque abrió otra para intentar defenderse, las críticas y comentarios negativos no cesaron. “Ya no sé de qué manera contestarles. Me defiendo, digo que trabajamos, y me preguntan: ‘¿En qué trabajas?’”, expresó.

Así es el Rancho Izaguirre de Texas

A través de Google Maps, se pueden observar detalles del interior del rancho en Texas. Entre ellos:

Una amplia alberca en la parte trasera de la casa principal.

Una finca secundaria, más pequeña y de color café.

Una vivienda de dos pisos, pintada de blanco con tejas grises.

Un carruaje antiguo frente a la entrada.

Según Perla Izaguirre, la familia compró el terreno hace diez años y decidió llamarlo Izaguirre Ranch porque sus hijos y esposo votaron para usar el apellido familiar. “Busqué en Google ‘gate the horses’ y encontré una imagen que me gustó, se la mandé al soldador y así quedó”, explicó.

Perla asegura que la viralización del rancho ha traído consecuencias negativas para su familia. Su comunidad, mayormente anglosajona, ya era difícil debido a la retórica de Donald Trump contra los inmigrantes. Ahora, con los señalamientos en redes, la situación ha empeorado. “Si de por sí el racismo era fuerte, imagínate ahora que nos están acusando de esto. No hace las cosas mejores, las hace peores”, lamentó.

La familia Izaguirre en Texas es conocida por su participación en el sector de la construcción y la ganadería. En Facebook, un perfil vinculado al rancho muestra imágenes de jaripeos y eventos ecuestres organizados por la comunidad latina. También se han compartido fotografías de autos con placas de Jalisco, lo que ha alimentado más teorías en redes.

Ante las acusaciones, Perla ha invitado públicamente a cualquier persona a visitar su rancho y comprobar que no tiene ninguna relación con el caso de Jalisco. “Mi privacidad ya fue expuesta. Si alguien quiere venir a ver, los invito”, afirmó.

Lo cierto es que la similitud entre los dos ranchos Izaguirre ha provocado una avalancha de teorías y acusaciones infundadas en redes sociales, afectando la vida de una familia que asegura no tener ningún vínculo con el crimen organizado. Mientras el caso del Rancho Izaguirre de Jalisco sigue bajo investigación, la familia Izaguirre de Texas enfrenta una lucha en redes sociales para limpiar su nombre y proteger su privacidad.

Fuente: Tribuna