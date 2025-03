Donald Trump confirma aranceles a México pese a negociaciones; entra en vigor el 4 de marzo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 3 de marzo que los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá entrarán en vigor mañana martes 4 de marzo, mientras que los aranceles recíprocos a productos agrícolas de todos los países comenzarán a aplicarse el próximo mes, es decir el 2 de abril.

A pesar de las negociaciones de alto nivel para frenar el tráfico de fentanilo, Trump dejó claro que no hay margen de maniobra para sus socios comerciales. “No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana”, declaró a los reporteros en la Casa Blanca. Cabe señalar que estas medidas arancelarias, según Trump, buscan presionar a ambos países para detener la entrada de drogas a Estados Unidos, especialmente el fentanilo, un opioide sintético responsable de miles de muertes por sobredosis cada año. Además, el presidente ha insistido en que tanto México como Canadá no están haciendo lo suficiente para frenar la migración irregular.

Reacciones de México y Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a la calma, pero aseguró que el país está preparado ante cualquier escenario. “Cualquiera que sea la decisión, tenemos plan”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina. El gobierno mexicano ha tomado medidas recientes para evitar las tarifas, como la entrega a Estados Unidos de algunos capos de la droga y el despliegue de miles de militares en la frontera.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, destacó que menos del 1% del fentanilo y de los migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos provienen de Canadá. Trudeau reiteró que su gobierno continuará trabajando para evitar nuevos gravámenes, pero advirtió que está listo para responder con medidas “fuertes, inequívocas y proporcionales”.

Impacto económico y comercial

Es necesario señalar que los aranceles podrían afectar gravemente las cadenas de suministro de sectores clave, como el automotriz y el de materiales de construcción, y provocar un aumento en los precios para los consumidores estadounidenses. Esto podría complicar las promesas de campaña de Trump de reducir la inflación.

Según Ryan Majerus, exfuncionario estadounidense especializado en comercio, estas medidas buscan abordar problemas históricos como el tráfico de fentanilo y la migración irregular. “Estos aranceles han dado a la administración una ventaja, como hemos visto con las respuestas de Canadá y México”, explicó Majerus.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dejó entrever que podrían surgir cambios dependiendo de las negociaciones presidenciales. No obstante, aseguró que los aranceles a las importaciones de México, Canadá y China seguirán adelante mientras no se aborden las preocupaciones de Trump, incluyendo la producción china de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo. El panorama comercial entre estas naciones permanece incierto, y las próximas semanas serán decisivas para determinar si las medidas arancelarias se mantienen o si las negociaciones logran suavizar el impacto económico.

Fuente: Tribuna