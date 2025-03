Trump suspende apoyo militar a Ucrania tras tensión con Zelensky; esto es lo que exige

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión temporal de toda la asistencia militar a Ucrania, de acuerdo con reportes de medios como Bloomberg y Fox News. Esta decisión incrementa la presión sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, apenas días después de un tenso encuentro entre ambos líderes en la Oficina Oval de Estados Unidos.

Altos funcionarios del Departamento de Defensa, citados por ambos medios, señalaron que la pausa en la ayuda militar permanecerá vigente hasta que Trump considere que el Gobierno ucraniano demuestra un "compromiso de buena fe" con la paz. La suspensión incluye todo el material militar que aún no ha llegado a Ucrania, incluyendo armamento que se encuentra en tránsito en aviones y barcos o almacenado en puntos de transferencia en Polonia.

Por su parte, una fuente de Fox News aclaró que la medida no implica la cancelación definitiva del apoyo, sino que se trata de una pausa temporal. Un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato, indicó a la agencia AFP que la administración estadounidense está revisando la asistencia que brinda a Ucrania para asegurarse de que realmente contribuya a una solución pacífica del conflicto con Rusia.

El presidente ha dejado claro que está centrado en la paz. Necesitamos que nuestros socios también se comprometan con este objetivo", enfatizó.

Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos ha destinado aproximadamente 65 mil 900 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, según datos del Departamento de Estado. Trump ha acusado reiteradamente a Zelensky de no estar dispuesto a negociar la paz con Rusia, aunque sostiene que aún es posible alcanzar un acuerdo relacionado con los recursos minerales ucranianos.

"No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo, y este podría cerrarse muy rápido", declaró el mandatario estadounidense este lunes ante la prensa, en medio de la tensión generada por su confrontación verbal con Zelensky en la Casa Blanca. El presidente estadounidense también insinuó que si dentro del liderazgo ucraniano hay alguien que no busca la paz, esa persona podría no permanecer mucho tiempo en el cargo.

Asimismo, instó a Zelensky a ser más "agradecido" por la ayuda estadounidense, aunque dejó abierta la posibilidad de concretar el acuerdo sobre minerales estratégicos, que Ucrania debía firmar en Washington la semana pasada y que otorgaría a Estados Unidos acceso a tierras raras ucranianas.

Fuente: Tribuna