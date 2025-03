EU: Trump amenaza con bombardeos y aranceles si Irán no llega a un acuerdo nuclear

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza a un nuevo mensaje aunque ahora dirigido a Irán, a quienes amenazó con bombardeos y aranceles secundarios si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Asimismo, este mismo día el presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló que su país ha rechazado la oferta inicial de negociación "cara a cara" presentada por el propio mandatario estadounidense, aunque también dejó en claro que siguen dispuestos a conversar a través de mediadores.

"Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos. Pero existe la posibilidad de que, si no llegan a un acuerdo, les imponga aranceles secundarios como hice hace cuatro años", mencionó el originario de Nueva York a través de una entrevista telefónica con NBC News. A su vez, agregó que hay funcionarios estadounidenses e iraníes hablando, sin embargo, se sabe que hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha detallado más sobre el tema.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian comentó que su país rechazó oferta de Estados Unidos

De acuerdo con información de Infobae, en cuanto a Pezeshkian ha manifestado en algunas ocasiones el deseo de resolver el asunto con el país vecino de México, con más énfasis el relacionado con la propuesta que Donald les hizo sobre la naturaleza de su programa nuclear, así como también de las negociaciones sobre cuestiones de interés bilateral y regional, esto antes de amenazar que, de lo contrario, podría elegir una solución del tipo militar.

"Nosotros jamás nos hemos negado a dialogar. Pero Estados Unidos ha terminado obstaculizando este proceso con sus constantes violaciones de los acuerdos y compromisos adoptados", afirmó el jueves 27 de marzo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, esto a través de una sesión con su Consejo de Ministros. De igual forma compartió el político a través de su cuenta de X (antes Twitter) una serie de opiniones sobre el asunto, en donde añadió que los funcionarios estadounidenses ven los asuntos mundiales con total desprecio por la vida humana.

"La gente de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, ahora ve cómo los funcionarios estadounidenses ven los asuntos mundiales. Algunos destacan una grave incompetencia y, lo que es más importante, un total desprecio por la vida humana en la toma de decisiones. En cuanto a Irán, vemos tal vez otra razón para tomar las recientes propuestas políticas con mucha cautela", recalcó Araqchi, quien en el pasado se llegó a desempeñar como director General del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IPIS).

