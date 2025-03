China: "Estamos dispuestos a luchar hasta el final", afirma su embajada en EU

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a Canadá, México y también a China, a quienes les duplicó los aranceles sobre todas las importaciones de China del 10 ´por ciento al 20 por ciento, la Embajada de China en Estados Unidos y Lin Jian, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, le dieron una respuesta contundente al mandatario estadounidense.

"Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estados dispuestos a luchar hasta el final", ese el escrito que compartió el pasado martes 04 de marzo a través de su cuenta de X la Embajada de China en Estados Unidos. Por otra parte, Lin Jian, comentó que la cuestión del fentanilo es solo una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

Además, el político chino recalcó que las contramedidas que tome su país para defender sus derechos e intereses son totalmente legitimas y necesarias. Al mismo tiempo agregó que el único culpable de la crisis del fentanilo es Estados Unidos, a su vez dejaron claro que dicho país intenta culparles de las consecuencias de sus propias decisiones. De tal forma que Jin enfatizó en que China solo estaba queriendo ayudar pero a cambio recibió un castigo.

Lin Jian, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró que si Estados Unidos quiere guerra lucharán hasta el final

"La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Cualquiera que ejerza la máxima presión sobre China está eligiendo a la persona incorrecta y está calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a los demás como iguales. Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier tipo otro de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final", finalizó.

De acuerdo con información de Infobae, el miércoles China mencionó que aumentará su presupuesto de defensa en un 7,2% este año, esto mientras se preparan para conseguir un ejército más grande y avanzado, así de esa forma planean desafiar al país vecino de México, es decir, Estados Unidos. Ahora, en lo que respecta al presupuesto que el país asiático tiene ronda los 245 mil millones de dólares, esto según el anunció que realizó durante el Congreso Nacional Popular.

