Papa Francisco presenta "una buena respuesta a la terapia", confirma el Vaticano

Roma, Italia.- El papa Francisco ha permanecido delicado desde que fue hospitalizado el viernes 14 de febrero, el pontífice de 88 años de edad, desde un comienzo presentó un cuadro de neumonía bilateral derivado de una infección polimicrobiológica, lo que lo llevó a desarrollar bronquitis, sin embargo, este sábado el Vaticano anunció que en el último parte médico presentó "una buena respuesta a la terapia".

"El estado clínico del Santo Padre en los últimos días se ha mantenido estable y, en consecuencia, atestigua una buena respuesta a la terapia", aunque a pesar de todo los médicos siguen consideraron que su diagnóstico no es certero y en cualquier momento puede emporar, porque lo que el pronóstico del Papa Francisco sigue hasta estos momentos siendo reservado según su historial clínico.

Por su parte, el Santo Padre fue ingresado hace 23 días en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral, mientras que su última recaída fue el lunes pasado cuando tuvo dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. A su vez, también se ha cuestionado qué tanto podría afectar que siga desempeñando algunas de sus funciones más importantes.

“Una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados. Por eso se necesitan más que nunca personas de toda edad que se esfuercen concretamente en el servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso. Y porque una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados, a los ancianos no autónomos o a los enfermos incurables".

Lo anterior, forma parte de un mensaje que escribió el pontífice argentino, haciendo referencia a una organización denominada ‘Movimiento para la vida’ que tiene como objetivo defender las vidas humanas, es decir, se encuentra en contra del aborto y la eutanasia. Dicho discurso de acuerdo con información de Infobae, fue leído por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, durante una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Fuente: Tribuna