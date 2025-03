Refinería rusa recibe ataque de drones ucranianos y responde con misiles a Donetsk

Comparta este artículo

Rusia.- Refinería del distrito Kirishski, en Rusia, recibe ataque de drones y uno de los tanques de la región de Leningrado, terminó con daños, esto de acuerdo con información proporcionada por el gobernador del lugar, Alexandr Drozdenko, quien también agregó a través de su canal de Telegram que las defensas antiaéreas derribaron un dron cuando se aproximaba a la empresa y el otro fue derribado sobre ella.

Según información proporcionada de El Financiero, la refinería Kinef, ubicada en el distrito Kirishi de San Petersburgo, a más de 800 kilómetros de la frontera entre ambos países, es considerada una de es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia con una capacidad anual de más de 20 millones de toneladas por año. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso compartió que la región de Krasnodar durante la noche fue atacada con 31 drones.

Afectaciones de Ucrania

Hasta el momento, de acuerdo con datos de Infobae, se sabe que el viernes pasado por la noche Rusia atacó a Ucrania, con mayor precisión la región de Donetsk, como consecuencia se reportaron un aproximado de 14 muertos y 40 heridos. Asimismo, fue bombardeada la zona de Dobropillia, que causó daño en ocho edificios y 30 vehículos, así como incendios en otros

Según informó el Servicio Estatal de Emergencias, el enemigo lanzó un bombardeo en el centro de Dobropillia que causó daños en ocho edificios residenciales de cinco pisos, un edificio administrativo y 30 automóviles, así como incendios en otros tres inmuebles cercanos. De tal forma que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, salió a decir que todo lo que ayuda a Putin a financiar la guerra debe desaparecer.

Para el presidente de Ucrania, el mandatario de Rusia no desea llegar a un acuerdo

Para Zelensky, Rusia no tiene la intención de parar con esto y se refirió a Estados Unidos con el propósito de detener dicha guerra, sin embargo, dijo que aparentemente el país contrario no tiene la intención de llegar a un acuerdo de paz. Derivado de las palabras expresadas por Volodimir, el dirigente ruso Vladímir Putin, no ha expuesto su postura sobre el conflicto con la nación que representa el presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019.

Fuente: Tribuna