Tragedia en el deporte extremo: Muere Carlos Suárez mientras rodaba cinta sobre su vida

Toledo, España.- El mundo del cine y de los deportes extremos se visten de negro este día, tras la confirmación del fallecimiento de Carlos Suárez, reconocido alpinista y paracaidista español. Atresmedia Cine y Mod Producciones informaron este martes 1 de abril que el trágico hecho sucedió durante un accidente ocurrido mientras Suárez realizaba una maniobra para la película La Fiera, misma que relataría la historia de su vida.

En un comunicado compartido en redes sociales, ambas casas productoras expresaron su pesar por la pérdida del experimentado deportista, quien contaba con una amplia trayectoria en escalada, alpinismo, senderismo, paracaidismo y salto base. "Carlos se encontraba realizando junto a otros saltadores profesionales unos saltos para el rodaje de la película La Fiera cuando se ha producido el fatídico accidente", señalaron.

"Las maniobras se estaban llevando a cabo bajo las estrictas medidas de seguridad que obliga este tipo de actividad. Atresmedia Cine y Mod Producciones expresaron su más sincero pésame a la familia y amigos de Carlos", culminó el breve mensaje de la compañía. De acuerdo con medios internacionales, Carlos y otros tres paracaidistas se lanzaron desde un globo aerostático en La Villa de Don Fadrique, Toledo, en donde se grababa la cinta.

Según dijeron miembros del equipo, hasta el momento se desconoce la causa por la que no se abrió el paracaídas de la víctima. El filme La Fiera se basa en la vida de Carlos, quien es un deportista extremo reconocido en España y contaba con una amplia trayectoria en los deportes de riesgo. En la película autobiográfica, Carlos Suárez fungía como doble, pues realizaba las escenas extremas del actor que lo personifica.

Cabe subrayar que esta no era la primera vez que Suárez tenía problemas con el paracaídas, pues en una ocasión anterior ya se había librado de no poder abrirlo. "Recordé entonces los consejos de Leo Houlding, que me dijo que en esos momentos me serenase al máximo e hiciera los movimientos que sé hacer. Tanteando con cuidado por la cremallera encontré el dispositivo que soltaba el paracaídas", dijo aquella vez, sin imaginar que a la postre no contaría con la misma suerte.

Fuente: Tribuna