Sheinbaum responde a Trump: México no renegociará el Tratado de Aguas de 1944

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este viernes 11 de abril, de nueva cuenta, a las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien el día de ayer acusó a la República Mexicana de violar el Tratado de Aguas de 1944 y amenazó con represalias comerciales si no se entrega agua al estado de Texas. Esto dijo la mandataria.

La tarde de ayer, jueves 10 de abril, Donald Trump, en su red social Truth Social, aseguró que México debe más de 1.6 mil millones de metros cúbicos de agua a Texas y prometió que esa situación "se acabará YA". Incluso afirmó que había detenido el envío de agua a Tijuana y condicionó su reactivación al cumplimiento del acuerdo. Cabe apuntar que este reclamo se suma a una creciente tensión comercial en la región.

Como te hemos informado en TRIBUNA, Estados Unidos (EU) mantiene conflictos comerciales con China por desequilibrios en las importaciones. Ahora, Trump ha advertido que podría aplicar aranceles a México si no se resuelve el tema del agua.

Sheinbaum se niega a renegociar Tratado de Aguas

Ante estos señalamientos, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue clara: México no negociará el Tratado de Aguas de 1944. "No creo que deba negociarse, es un tratado justo […] De hecho, entrega más EU de lo que nosotros entregamos porque así es la cantidad que hay en cada lugar, no es más que eso técnicamente establecido".

El acuerdo bilateral establece que México debe entregar a EU aproximadamente 2,160 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años, mientras que el país vecino entrega cerca de 9,250 millones por el río Colorado. La presidenta explicó que, debido a la sequía prolongada en el norte de México (que lleva cerca de tres año), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) busca soluciones técnicas para cumplir con el tratado sin alterarlo.

Aunque descartó una renegociación del acuerdo, Sheinbaum aseguró que México cumplirá con la entrega de agua a Texas, particularmente a los agricultores afectados, quienes impulsaron el reclamo a través de legisladores texanos.: "A los agricultores de Texas […] va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos que se puede dar, de acuerdo con la disponibilidad de agua que exista en el río Bravo".

En esta misma intervención, la mandataria también minimizó la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos por este tema: "No lo creo [que haya sanciones], como sabemos, es la manera también de comunicar del presidente Trump, pero hay una mesa de trabajo y también para fortalecer la comunicación", concluyó.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'