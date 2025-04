Donald Trump revela si iPhone subirá de precio tras aplicación de aranceles a China

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump excluyó a teléfonos inteligentes, computadoras, chips semiconductores, pantallas planas de televisión y otros dispositivos de los aranceles recíprocos, esto según un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Es así que dicha exención comenzó a funcionar con todos los productos que entraran a Estados Unidos a partir del 5 de abril.

En cuanto a Trump sigue celebrando las decisiones que ha tomado como mandatario, ahora lo hizo a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado (¡La lenta Reserva Federal debería recortarlas!), los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación, y Estados Unidos, maltratado durante tanto tiempo, recibe miles de millones de dólares semanales de los países abusadores con aranceles ya vigentes", afirmó.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, desde el anuncio de la política arancelaría por parte del presidente de Estados Unidos el pasado 2 de abril, la empresa multinacional Apple, ha perdido más de 640 mil millones de dólares en valor de mercado y actualmente Microsoft es la cotizada más valiosa del mundo. Además, para el país asiático todo es más difícil debido a que sus aranceles son del 125 por ciento y podrían subir hasta el 150 por ciento.

Apple podría atravesar un difícil momento económico

Por otra parte, el representante del pueblo estadounidense en una publicación del pasado 7 de abril a través de su cuenta de X (antes Twitter), describió a China como el mayor abusador de todos los tiempos: "Sus mercados se están desplomando, acaba de aumentar sus aranceles un 34 por ciento, además de sus aranceles ridículamente altos a largo plazo (¡Y más!), sin atender mi advertencia a los países abusadores de no tomar represalias. ¡Ya han ganado bastante, durante décadas, aprovechándose del buen y viejo Estados Unidos!", exhortó.

Finalmente, según datos provenientes del diario The Times of India, Apple intentó esquivar los aranceles al enviar iPhones y otros artículos desde India a Estados Unidos antes de que entraran en vigor. Asimismo, se dice que hasta el momento no tienen previsto aumentar los precios de vente al público a nivel mundial, puesto que las reservas que llegaron podría durar algunos meses, sin embargo, se desconoce qué medidas tomarán una vez que se terminen.

