Estimulación cognitiva: Esto puedes hacer para mejorar la concentración y la memoria

Ciudad de México.- Sin duda, con el paso de los años algunos procesos cognitivos van quedando en deterioro, sin embargo esto no pasa realmente por la edad, ya que la vejez en sí no es un factor que influya de manera específica en este suceso; de hecho, son otros factores los que lo provocan, como por ejemplo una falta de estimulación en el área. Puede que se crea que es en su totalidad por la edad. pero la verdad de todo es que al ir creciendo, el ser humano naturalmente va adquiriendo tareas que complican el día a día por lo que se vuelve más difícil prestar si quiera atención en estimular esas áreas.

La atención en la capacidad que tiene el ser humano para mantenerse enfocado por un periodo de tiempo en las tareas que se encuentra haciendo, se divide en atención selectiva y atención sostenida, las cuales hacen parte de las funciones ejecutivas. Por otro lado, se encuentra la memoria, un proceso cognitivo capaz de retener, almacenar y codificar la información necesaria para el día a día y al igual que la atención, también se divide en distintos tipos.

Actividades para mejorar la concentración y la memoria

Al llegar a cierta edad, puede ser que la concentración y la memoria vayan disminuyendo o incluso estando joven, y si bien el tomar algunos suplementos te puede ayudar en algo, el fortalecer esas áreas sin duda va a ser tu mejor aliado. Claro está que si presentas un deterioro cognitivo preocupante que te impide realizar tus tareas cotidianas, entonces deberías optar por acudir al médico.

¿Crees tener problema de memoria o concentración?, no te asustes pues el hecho de que esto suceda se puede deber incluso a que no te encuentres presentando la suficiente atención a las cosas y por el momento preocuparse por enfermedades más graves como el Alzheimer no debería ser prioridad, ya que incluso en la actualidad no se sabe a ciencia cierta una razón especifica que la provoque.

Actividades para mejorar la concentración y la memoria

Algunas sugerencias

¿Recuerdas tu infancia?, bueno pues sin duda era un periodo de mucha movilidad y juego, por lo que si bien no es lo mismo, si retomarás un poco esa parte de la vida, ya que algunos de los ejercicios que se presentan aquí seguramente ya los jugaste o ya los hiciste en algún momento de tu vida. Estos son algunos ejemplos de actividades muy sencillas que podrás hacer en casa y que te serán de ayuda para mantener activo el cerebro :

Leer

Tocar un instrumento

Armar rompecabezas

Tejer

Juego de mesa como las cartas.

Rompecabezas

Pintar

Manualidades

Aprender idiomas

Sopa de letras

Ejercicio

En la actualidad se vive una época tecnológica donde cada vez más, las personas se encuentran bombardeadas de estímulos por todas partes, lo que probablemente provoca que los lapsos de tiempo en concentran y memoria se vayan disminuyendo, impidiendo que el mantenerse en una tarea por un largo periodo se vuelva incluso bastante complicado y sin bien es algo que no se puede combatir porque que el ser humano tiene que irse actualizando y evolucionando, lo que si se puede hacer en intentar mantenerse activos cognitivamente.

Fuente: Tribuna