Día de la Liberación: Donald Trump anuncia aranceles recíprocos para todos los países

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump cumplió con sus amenazas y hace unos momentos anunció aranceles recíprocos para todos los países, asegurando que Estados Unidos ha sido estafado y robado por décadas. Mientras hablaba acerca de esta decisión, el republicano afirmó que este miércoles 2 de abril era de los días más importantes en la historia de la nación norteamericana.

"Lo que nos cobran ellos también se los vamos a cobrar", dijo Trump mientras hacia el anuncio sobre estos impuestos. Asimismo, indicó que las nuevas tarifas entrarán en vigor durante el primer minuto del jueves 3 de abril: "A partir de la media noche hoy mismo esto entrarán en vigor", señaló. Además, el presidente de EU afirmó que este día, llamado Día de la Liberación, era de los más importantes en la historia de su país.

Se trata de unos de los días más importantes pienso yo, en la historia estadunidense es nuestra declaración de Independencia económica durante años", dijo el mandatario.

El también empresario compartió algunos porcentajes de aranceles: "67 por ciento China, nosotros cobraremos una arancel recíproco tendrá el 41 por ciento, nunca le hemos cobrado nada pero así vamos a cobrarles, en la Unión Europea nos han estado robando, es tan patético, tan triste 39 por ciento, les cobraremos 20 por ciento, si aquí tenemos Vietnam, grandes negociadores ellos me caen bien yo les caigo bien, ellos nos cobran 90 por ciento, les cobraremos 46 por ciento de aranceles".

Durante la conferencia, Donald también señaló que EU era un país "amable" pero "no cuando los estafan": "Si no quieren arancel, hagan su producto en Estados Unidos, no hay aranceles si ustedes lo hacen aquí", agregó Trump. Asimismo, el presidente resaltó que la imposición de estos aranceles era una promesa de campaña para recuperar la independencia financiera del país:

Ahora llega el momento de que nosotros prosperemos y al hacernos billones de dólares y podemos reducir nuestros impuestos, nuestra deuda extranjera muy rápidamente podemos hacer que Estados Unidos sea grandioso otra vez, mucho más grande que jamás lo ha sido", dijo.

Fuente: Tribuna