Esta mujer argentina fue el gran amor del Papa Francisco; hasta le propuso matrimonio

Ciudad del Vaticano.- La mañana de este lunes 21 de abril la iglesia católica a nivel mundial despertó triste, debido a que se confirmó la muerte de su santidad, el Papa Francisco, luego de que semanas atrás estuviera en riesgo de perder la vida por complicaciones respiratorias. Tras confirmarse el fallecimiento del sumo pontífice, han salido a la luz diversos detalles de su vida personal que pocos sabían. Uno de ellos fue que estuvo enamorado y hasta le propuso matrimonio a una argentina.

El fallecido Papa nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre de Jorge Mario Bergoglio, un chico que jugó, soñó y se enamoró, mucho antes de vestir la sotana. El santo padre cursó estudios de química antes de ingresar en 1958 a la Compañía de Jesús como novicio. Durante la dictadura militar en Argentina, se destacó por su compromiso con los derechos humanos y su respaldo a los perseguidos.

En 1992, fue designado Arzobispo de Buenos Aires, donde centró su labor en la asistencia a los sectores más vulnerables. En el cónclave de 2013, Bergoglio fue elegido como el papa número 266 de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Su nombramiento representó un hecho sin precedentes, pues fue el primer Papa no europeo desde Gregorio III y el primero nacido en América Latina.

Décadas antes de que esto sucediera, Jorge Mario conoció a una mujer con la que pretendía casarse. Se trata de Amalia Damonte, su vecina en el barrio de Flores, en Buenos Aires, a quien presuntamente le propuso matrimonio cuando apenas eran unos niños. De acuerdo con información del sitio El Cronista, la misma mujer argentina contó que cuando el jesuíta tenía 12 años le escribió una carta, que ahora parece profética.

Y es que presuntamente en este escrito, el Papa Francisco le dijo a su enamorada que de no aceptar casarse con él, de inmediato tomaría la decisión de servir a Cristo: "Si no te casarás conmigo, me hago cura", decía la misiva de Jorge Mario. La tierna historia de amor acabó tan pronto como los padres de Amalia leyeron la carta, pues le pidieron dejar de verse con Bergoglio al considerar inapropiada su propuesta.

La mujer argentina confesó, según cita el mencionado medio, que su amistad con el Papa Francisco continuó durante años, pues de vez en cuando intercambiaban cartas para saludarse. Esto incluso poco tiempo antes de que Jorge fuera elegido como Papa en el Cónclave de 2013.

Fuente: Tribuna