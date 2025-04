Papa Francisco: Revelan detalles íntimos de sus últimas horas con vida en el Vaticano

Ciudad del Vaticano.- Tras la muerte del Papa Francisco, el mundo no solo está de luto, sino también en una etapa de incertidumbre marcada por protocolos de la Iglesia Católica que comienzan a desplegarse y secretos que aún se mantienen bajo resguardo. No obstante, conforme avanzan los días, nuevos detalles han salido a la luz sobre los últimos instantes con vida de su Santidad.

Ahora se tiene más información gracias a los testimonios del equipo médico que acompañó al Pontífice hasta el final. Este jueves 24 de abril, el doctor Sergio Alfieri, quien es coordinador del tratamiento del pontífice en el hospital Gemelli de Roma, reveló al diario Corriere della Sera cómo fueron las últimas horas del Papa Francisco, quien murió la madrugada del lunes 21 tras sufrir un derrame cerebral.

Según Alfieri, fue contactado a las 05:30 horas, tiempo local, por Massimiliano Strappetti, enfermero personal del Papa, quien le informó sobre la gravedad de la situación. Veinte minutos después, el médico llegó a la residencia de Santa Marta y se encontró con el Pontífice en estado de coma.

El médico del Papa Francisco narra su despedida. Foto: Internet

Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma", se lee en el texto.