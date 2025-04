Difunden un sorprendente video inédito del Papa Francisco hablando de los jóvenes

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Se hizo viral una grabación donde se puede apreciar al Papa Francisco quien se encuentra sentado un sillón mientras dirige algunas palabras a jóvenes sobre la importancia de aprender a escuchar y a entender lo que te están diciendo, se dice que el video se realizó el pasado 8 de enero en su residencia de la Casa Santa Marta, pero vio la luz recién este domingo 27 de abril.

A su vez, comienza explicando con un tono de voz muy tranquilo que en una conversación primero antes de dar una respuesta hay que comprender muy bien lo que se están diciendo: "Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante", aseguró el santo padre.

De igual forma, el material fue revelado por el semanario italiano Oggi y se dice que su objetivo desde un inicio fue parte de iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, organizada en preparación para el Jubileo de los Adolescentes que se celebra estos días en Roma. Es curioso que precisamente se publicó justo cuando ocurrió la segunda misa de luto celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Video del Papa Francisco grabado el 8 de enero de 2025

No obstante, continuando con el video también su Santidad dice que el interrumpir no ayuda a la paz, por consiguiente agregó que no se deben olvidar a los abuelos, porque ellos nos enseñan realmente muchas cosas de la vida. Es relevante mencionar que en la despedida del Papa Francisco estuvieron presentes una impresionante cantidad de personas, se trata de unos 200.000 asistentes fuera del recinto religioso.

Finalmente, de acuerdo con información de Infobae, enterrado en la basílica de Santa María la Mayor y justo a las 7:00 horas local el sitio abrió sus puertas para que unas 30.000 personas visitaran el sepulcro del pontífice argentino, mismo que se halla a un costado de la capilla que custodia a la Virgen Salus Populi Romani, siendo una lápida de mármol de Liguria y la tumba lleva la inscripción de FRANCISCUS en latín.

