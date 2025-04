Cardenal Angelo Becciu renuncia a participar en cónclave: "He decidido obedecer"

Comparta este artículo

Ciudad del Vaticano.- Después de que el cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 76 años, quien en el pasado fue una figura representativa de El Vaticano, quien su popularidad llegó al punto de que era considerado un digno sucesor de el Papa Francisco, aunque todo terminó cuando fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel por un caso de malversación e inclusive se le retiraron sus derechos cardenalicios.

De acuerdo con información de Infobae, su mala racha comenzó cuando el santo padre estaba impulsando una serie de reformas para limpiar las evidentes incorrectas finanzas del Vaticano, es así hasta estos instantes se le considera el más alto cargo de la Iglesia Católica que ha comparecido ante el Tribunal Penal Vaticano. No obstante, en aquel momento tenía el cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, puesto que el Pontífice le quitó y hasta sus privilegios.

A su vez, todo esto le generó unas notables perdidas a el Vaticano, en lo que respecta al caso tuvo como principal enfoque la compra del edificio de lujo en la calle Sloane Avenue de Londres, por lo que se dice que la Santa Sede invirtió en la propiedad a través de un esquema que involucró fondos y empresas extraterritoriales, algo que empañó de forma muy notoria la imagen de la iglesia.

Angelo Becciu, considerado hace un tiempo como uno de los favoritos para suceder al Papa Francisco

Volviendo a Angelo Becciu, compartió algunas palabras destinadas a los medios de comunicación donde aborda su decisión de no participar en el cónclave que elegirá al próximo papa: “Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia”, afirmó.

Finalmente, se oficializó el inicio del cónclave para el próximo 7 de mayo, que será a las 16.30 hora local con la entrada, estarán incluidos 133 cardenales. Además, según el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, la jornada comenzará a las 10.00 hora local con la misa Pro Eligendo Pontifice, para después en la tarde pasar a alrededor de las 16.15 horas s la Capilla Paolina del Palacio Apostólico.

Fuente: Tribuna