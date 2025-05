Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de que su juicio por agresión sexual fuera anulado en el 2020, Harvey Weinstein enfrentó de nuevo a una de sus acusadoras, Miriam Haley, ex asistente de producción de televisión, volvió al estrado este martes y miércoles para relatar cómo el productor presuntamente la forzó a practicarle sexo oral en julio del 2006.

Según la información, la audiencia se realiza tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York, que anuló la condena original de Harvey Weinstein, entonces de 73 años de edad, por considerar que el juicio de 2020 fue afectado por fallos judiciales y testimonios perjudiciales que no debieron admitirse.

Cabe destacar que, Weinstein se ha declarado inocente y niega haber agredido sexualmente a nadie. Por su parte, Haley es la primera de las mujeres en testificar en esta nueva etapa del caso, y lo hizo pese haber expresado su renuncia al repetir la experiencia.

Harvey Weinstein vuelve a juicio desde 2020 por presunta agresión sexual a Miriam Haley

En su declaración inicial, Haley describió cómo conoció a Weinstein mientras trabajaba como asistente de otro productor y cómo más adelante obtuvo un empleo temporal en el programa ‘Project Runway’ en junio de 2006, gracias a contactos con la compañía de Weinstein.

Además, narró que a lo largo de sus interacciones previas a la presunta agresión sexual, algunas fueron profesionales y corteses, mientras que otras incluyeron conductas inapropiadas por parte del productor, como comentarios sobre su cuerpo y pedidos insistentes para que lo acompañara a eventos en París.

El nuevo proceso judicial comenzó el martes con la selección del jurado y las primeras declaraciones; el caso se apoya no solo en el testimonio de Miriam Haley, sino también en las acusaciones de Jessica Mann, una ex aspirante a actriz que alega haber sido violada por Weinstein en 2013, y por primera vez en el testimonio de la ex modelo Kaja Sokola, quien dijo que el productor la forzó a tener sexo oral en 2006, denuncia que no fue considerada en el juicio del 2020.

Por su parte, la defensa de Weinstein argumenta que todas las interacciones fueron consensuadas, y que las mujeres buscan favores profesionales. sin embargo, los abogados del productor no han interrogado a Haley, aunque se espera que lo hagan para poner en duda la consistencia de su testimonio, como lo intentaron en el juicio anterior.

El testimonio de Haley sigue la misma línea que en el juicio del 2020, sin embargo, no ha llegado al punto de describir en detalle la presunta agresión sexual de julio de 2006, el relato ha sido consistente, y ha construido un contexto que los fiscales consideran esencial para acreditar los cargos; la fiscalía busca establecer un patrón de comportamiento por parte de Weinstein que contradiga la narrativa consensual de la defensa.

Fuente; Tribuna