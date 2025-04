Tras salir del hospital, Papa Francisco reaparece en misa y ofrece palabras de esperanza

Comparta este artículo

Ciudad del Vaticano.- Este domingo 6 de abril, el Papa Francisco sorprendió a los fieles con una inesperada aparición en la Plaza de San Pedro durante una misa jubilar dedicada a los enfermos y al personal de salud. Fue su primer acto público en el Vaticano desde que fue dado de alta del hospital hace 2 semanas, luego de haber enfrentado una grave neumonía que lo mantuvo internado por más de 1 mes.

Transportado sin previo aviso hasta el altar, el pontífice alzó las manos para saludar a una multitud que respondió con una ovación. "Buen domingo para todos", expresó, haciendo una breve pausa para ajustar el micrófono. "Muchas gracias", agregó, con una voz notablemente más firme que la que se le escuchó el pasado 23 de marzo, cuando pudo abandonar el Hospital Gemelli, ubicado en la ciudad de Roma, Italia.

Francisco se encuentra actualmente en la segunda semana de un periodo de reposo médico de al menos 2 meses, en el que continúa con terapias físicas, respiratorias y del habla, además de un tratamiento específico para una infección pulmonar persistente. Durante la misa, cuya homilía fue leída por el arzobispo Rino Fisichella, el papa compartió una reflexión íntima sobre su reciente vivencia con la enfermedad.

En este momento de mi vida comparto mucho: la experiencia de la enfermedad, de sentirnos débiles, de depender de los demás para muchas cosas. Es una escuela donde aprendemos a amar y a dejarnos amar, sin exigir ni rechazar, agradeciendo el bien recibido", expresó.

Francisco también hizo un llamado a no marginar a los más frágiles, advirtiendo contra una mentalidad que busca ocultar el sufrimiento. "No releguemos al que es frágil, no apartemos el dolor de nuestra vida. Que sea una oportunidad para crecer juntos y cultivar la esperanza", dijo. En su bendición dominical, elevó oraciones por los trabajadores de la salud, reconociendo su labor en condiciones difíciles: "Su misión no es fácil y debe ser apoyada y respetada".

