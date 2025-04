Donald Trump amenaza a cantantes mexicanos de 'narcocorridos' con quitarles sus visas

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Al parecer el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donad Trump podría haber comenzado una cacería contra los intérpretes de los llamados narcocorridos, esto después de que les revocaran sus visas a los integrantes de la banda Alegres del Barranco tras mostrar una fotografía de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un concierto en Jalisco.

De acuerdo con información de Milenio, una fuente del mandatario estadounidense reveló que todas las personas que difundan actividades actividades de grupos terroristas o criminales, como los cárteles, se les podría retirar sus visas. Además, el medio de comunicación compartió que en dos meses y medio la administración del empresario ha retirado más de 800 visas, no solo a quienes promueven la cultura del narcotráfico sino también a estudiantes pro palestina.

Relacionado con lo anterior el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, compartió recientemente en su cuenta de X (antes Twitter) una opinión sobre el tema de las visas: "Seguiremos cancelando las visas de aquellos cuya presencia o actividades tengan consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de nuestro país. Y seguiremos utilizando todos los medios legales disponibles para eliminar a los enemigos extranjeros", aseguró el político.

Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, cuenta con un gran reportorio de narcocorridos

¿Qué cantantes podrían estar en riesgo?

Primero hay que definir la palabra narcocorridos, tomando como referencia a la Real Academia Española: "Se le dice así a una composición musical popular que narra historias relativas al narcotráfico y sus protagonistas, con intención de enaltecerlos". Es así que aquellos famosos que por las letras qe implementan en sus temas musicales podrían no dejarles dar conciertos en territorio estadunidense son Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Firme, Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán.

Finalmente, el subsecretario Cristopher Landau, reaccionó al escándalo de Los Alegres del Barranco y dijo que creía firmemente en la libertad de expresión, pero que eso no significaba que deba estar exenta de consecuencias. No obstante, añadió que en la administración de Trump se toman en serio su responsabilidad con el acceso de extranjeros al país y aseguró que lo último que no necesitan colocar una "alfombra de bienvenida" para quienes ensalzan a criminales y terroristas.

Fuente: Tribuna