Arancel del 10% que impuso Trump sí aplica para México, confirma secretario del Tesoro de EU

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Aunque días atrás el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que México había quedado excento del arancel global del 10 por ciento que Donald Trump activó a partir del 2 de abril, ahora se ha confirmado que no es así. Lo anterior fue revelado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un reciente encuentro con la prensa.

Como se recordará, el pasado miércoles 2 de abril, ni México ni Canadá fueron mencionados en la lista de "aranceles recíprocos" que anunció Trump en el llamado Día de la Liberación. Durante una conferencia en la Casa Blanca, el secretario respondió "sí" cuando fue cuestionado sobre si México y Canadá estaban incluidos en el arancel global del 10 por ciento.

Casa Blanca corrige a su secretario del Tesoro

Cabe resaltar que minutos después de que Scott Bessent hiciera el anuncio sobre que México no está excento del arancel global, la Casa Blanca lo corrigió. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia EFE, el gobierno estadounidense ya descartó el cobro del 10 por ciento para Canadá y México: "Ninguno de estos dos países recibirá el nivel base del 10 por ciento en este momento", refirieron.

Asimismo, el propio titular de la Secretaría de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de X (Twitter) que México no estaba incluido en el arancel global de Trump: "Desde Washington me informan oficialmente que no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10 por ciento anunciados el día de hoy. Saludos", aseguró el funcionario.

Trump impone aranceles del 125% a China

Por otro lado, esta mañana de miércoles 9 de abril el presidente Donald Trump comunicó un incremento contundente del 125 por ciento en los impuestos aduaneros aplicados a China, con efecto inmediato. Esta determinación, según el mandatario, se debe a lo que interpreta como una falta de consideración por parte de China hacia los mercados internacionales y su constante estrategia de engañar a Estados Unidos y a otras naciones.

Trump también subrayó que más de 75 países han solicitado diálogos con delegados estadounidenses para tratar asuntos como obstáculos al comercio, manipulación de divisas y tarifas no monetarias. En respuesta, el presidente autorizó una suspensión de 90 días en los aranceles mutuos para esas naciones, además de una disminución del 10 por ciento en las tasas durante dicho lapso.

Fuente: Tribuna