Aranceles de Trump desatan Guerra Comercial: China impone tarifas de 84% a EU

Pekín, China.- El pasado 2 de abril, Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), tomó la decisión de imponer nuevos aranceles a varias naciones. Esta medida, que ocurrió su denominado Día de la Liberación de EU, marcó un punto de inflexión en las relaciones comerciales internacionales. Aunque México y Canadá quedaron excluidos de esta imposición debido al Tratado de Libre Comercio (T-MEC), las tensiones han aumentado, y otros países, como China, han respondido con represalias económicas.

China impone aranceles a EU

En respuesta a la decisión del presidente estadounidense, China anunció una serie de medidas comerciales punitivas, incrementando los aranceles sobre los productos estadounidenses del 34 al 84 por ciento. Esta decisión profundiza la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo y se produce después de que Donald Trump cumpliera su amenaza de imponer un arancel adicional del 50 por ciento a los productos chinos.

Asimismo, este miércoles 9 de abril, el gobierno chino también impuso restricciones a 18 empresas estadounidenses, en su mayoría del sector de defensa, lo que agrava aún más la tensión entre ambas naciones. Algunas de las empresas afectadas por estas nuevas políticas económicas están relacionadas con drones (BRINC), aeronáutica (Novotech), maquinaria (Marvin Engineering Company) y radares (Echodyne).

De igual forma, China incluyó a otras seis empresas a su lista de entidades no confiables, entre las que destacan proveedores de equipos militares como Cyberlux o Sierra Nevada. Al compartir estas nuevas medidas, el Ministerio de Finanzas de China calificó las acciones de Trump como un "error sobre otro error" que socava los derechos de China y el sistema comercial multilateral global.

Pekín dejó claro que no cederá ante las presiones económicas de EU y reforzó su postura al afirmar que está dispuesta a responder con firmeza a cualquier medida adicional de la nación gobernada por Donald Trump. De acuerdo con la portavoz del Ministerio de Comercio chino, "no hay ganadores en una guerra comercial", y el país no permitirá que sus derechos sean vulnerados.

