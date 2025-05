Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, aceptó reunirse con Vladímir Putin en Turquía

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, confirmó este domingo 11 de mayo que planea reunirse en Estambul el próximo jueves con el dirigente ruso, Vladimir Putin, por lo que dejó en claro que espera realmente un alto al fuego completo, uno que sea duradero, pues según el actual miembro del partido político Servidor del Pueblo, no tiene caso seguir prolongando los asesinatos.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) realizó el anuncio que podría dejar entrever un acuerdo de paz: "Esperamos que a partir de mañana se produzca un alto el fuego completo y duradero que siente las bases necesarias para la diplomacia. No tiene sentido prolongar los asesinatos. Y esperaré a Putin el jueves en Turquía. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen razones por las que no pueden hacerlo", afirmó.

De hecho, curiosamente a unas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara en su red social, Truth Social, que Ucrania debía aceptar de inmediato la propuesta de Putin para tener un encuentro, pues de esa forma de podrá determinar si es posible llegar a alguna negociación que favorezca a ambas partes involucradas, en caso de no ser así procederán tanto Europa como Estados Unidos.

Trump ha manifestado en varias ocasiones su interés porque ambos países arreglen sus problemas

"El presidente Putin de Rusia no quiere un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino reunirse el jueves en Turquía para negociar un posible fin del baño de sangre. Ucrania debería aceptar esto inmediatamente. Al menos podrán determinar si es posible un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán la situación y podrán proceder en consecuencia", afirmó el líder estadounidense.

Finalmente, remató su escrito dejando en claro que él en lo personal Empieza a dudar de que Ucrania llegue a un acuerdo con el exagente de inteligencia ruso, quien considera está demasiado ocupado celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que no podría haberse ganado ni de cerca sin Estados Unidos. Sumado a esto, el miembro del Partido Republicano, hizo un llamado a que el político se centre en lo que ahora importa.

