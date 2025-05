'El palacio de los cielos': Este lujoso avión aceptaría Trump de Qatar para trasladarse

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump, tiene en sus planes aceptar el “regalo” de Qatar, un Boeing 747-800 que tiene un costo aproximado de 400 millones de dólares y capacidad para 89 pasajeros, 18 tripulantes; es un lujoso avión que pretende utilizar como Air Force One, pese a las críticas de la oposición.

"Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'. Pero me pareció un gran gesto", declaró el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

De acuerdo con información de El Universal, Qatar describió como una transferencia este avión, pero existe la cláusula de emolumentos de la constitución de los Estados Unidos que prohíbe a cualquier persona en un cargo gubernamental aceptar cualquier presente, emolumento o cargo por parte de cualquier Rey, Príncipe o Estado extranjero sin el consentimiento del congreso; sin embargo, el gobierno ya está mirando la manera de evadir al congreso.

Interiores del boeing 747 de Qatar tiene lujosos acabados

Este Boeing 747-800 esta valuado en 400 millones de dólares y es operado por la aerolínea Qatar Amiri Flight, fundada en 1977, quien opera aviones con los más altos estándares VIP; la aeronave tiene 13 años de antigüedad, es el más reciente de los dos Air Force One que existen actualmente en Estados Unidos, con más de 30 años de antigüedad.

El aparato por regalar a la unión americana es uno de los aviones privados más lujosos del mundo, con capacidad para transportar 89 pasajeros y 18 tripulantes. Cuenta con sala de conferencias, amplias salas de estar, baños de lujo, una escalinata central, suites privadas y acabados de madera, el avión será transferido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que lo modificará para cumplir con los requerimientos para poder transportar al presidente de Estados Unidos.

El contrato para reemplazar las aeronaves para trasladar al presidente en sus visitas de estado se firmó en 2018, pero el año pasado Boeing anticipó que los aviones no estarían listos hasta 2029, después de que Trump deje el cargo, el presidente Trump ha expresado su profunda frustración por los retrasos y encargó a Elon Musk que trabaje con Boeing y las Fuerzas Aéreas para acelerar el proceso.

La fecha de entrega estimada más reciente de Boeing es ahora 2027, pero Trump insiste en que quiere un nuevo avión este año, una vez que deje el poder, el avión será transferido, a más tardar el 1 de enero de 2029, a la Biblioteca Presidencial Trump. El mandatario alega que a partir de que deje de ser mandatario, no lo usará más.

Fuente: Tribuna