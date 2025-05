¿Papa León XIV juega videojuegos para pasar su tiempo libre?; estos son sus favoritos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la elección del nuevo Papa, es inhabitable que las personas quieran saber un poco más sobre él, en especial todo lo que sea relacionado a su vida personal, por lo que es muy probable que empiecen a hacer preguntas relacionadas. Recientemente, el hermano de Robert Prevost, reveló algunos de los gustos que tiene el ahora nuevo Papa León XIV, acontecimiento que causo sorpresa para algunas personas.

En una entrevista para NBC, Jhon Prevost, se encargó de contar sobre el gusto que tiene su hermano con respecto a los videojuegos, y aun que parezca algo increíble, es importante recordar que el Papa, al igual que todos, es una persona que también usa dispositivos electrónicos, entre ellos el celular, medio que utiliza para jugar sus juegos favoritos, lo cual es algo que ya hacia constantemente desde hace tiempo atrás, incluso previo al cónclave.

Jhon reveló que a León XIV le encanta jugar Wordle y claro ¿por qué no?, como buenos hermanos, hacer desafíos entre ellos dos en Words With Friends. Como método de distracción es el motivo por el cual jugar se encuentra dentro de su rutina diaria, por lo que es algo que no puede faltar, empezando primero con Woldle, y después con Word With Friends. "Es una forma de mantener la mente relajada de las preocupaciones del mundo real", explicó Jhon.

Word With Friends y Wordle, los dos juegos favoritos del Papa/ Créditos: Internet

Otro tema que también se mencionó fue sobre una llamada que tuvieron antes de la elección papal, en donde hablaron sobre la reciente y famosa película, Conclave, esto con el objetivo de que su hermano pudiera sentir un poco menos de tensión por todo el momento que estaba viviendo, lo cual parece ser funcionó ya que el nuevo Papa se lo tomó con bastante humor. "Quería distraerlo del cónclave que se venía, que se riera de algo", mencionó John.

Sin duda un gusto bastante agradable pues mientras juega también se divierte y al mismo tiempo se mantiene activo en el pensamiento lógico-lingüístico. Ambos juegos son bastante sencillos de entender, en Wordle se tiene como objetivo adivinar una palabra de cinco letras, y formarla, con un máximo de letras y si se pone de color verde significa que la posición es correcta, en cuanto a Words With Friends, se presenta un tablero, luego se asignan fichas de manera aleatorias, con las que se tiene que formar una palabras, juego parecido a hacer un crucigrama, ambos juegos bastante interesantes.



