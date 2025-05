Sheinbaum exige al Gobierno de EU explicar presunto acuerdo con familia de Ovidio Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este miércoles 14 de mayo de 2025, la mandataria habló sobre la presunta negociación entre la familia del líder criminal, Ovidio Guzmán, alias 'El ratón', hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y autoridades estadounidenses.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), la jefa del Ejecutivo Federal mexicano solicitó al Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por el republicano Donald Trump, una explicación clara y pública sobre el presunto ingreso y entrega voluntaria de 17 familiares de 'El Ratón' al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En la imagen, la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Gobierno de México

La miembro fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que hasta el momento no se cuenta con información oficial que detalle los motivos por los que estas personas fueron recibidoas en territorio estadounidense y subrayó que Washington tiene la responsabilidad de informar tanto a su propia población como al gobierno mexicano: "Tienen que dar la información, no han informado por qué entraron, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia".

Sheinbaum exige información a EU sobre situación de 'El Ratón'

La presidenta reiteró que EU debe aclarar si se está gestando algún tipo de acuerdo judicial o político con los familiares del exlíder del Cártel de Sinaloa y de 'Los Chapitos'. Asimismo, subrayó que este tipo de negociaciones serían contradictorias con la política estadounidense que sostiene que no negocia con organizaciones consideradas terroristas.

En esta misma intervención, la mandataria mexicana recordó que uno de los integrantes de esta familia cuenta con múltiples carpetas de investigación abiertas en México, por lo que fue extraditado en el marco de los tratados bilaterales de cooperación judicial. Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno cumple con las obligaciones jurídicas y de seguridad en el combate a la delincuencia organizada, y que el intercambio de información con EU debe mantenerse transparente, constante y respetuoso.

Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, el tema es, ¿qué información hay y cómo explican esto?", cuestionó la presidenta mexicana.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'