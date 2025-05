Sheinbaum niega participación de agentes de EU en operativos en Sinaloa, pese a violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este jueves 15 de mayo de 2025, la mandataria habló sobre el presunto operativo que habrían encabezado agentes del gobierno de Estados Unidos (EU) en el país, según medios y autoridades del país vecino. Negó toda esa información.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano negó que actualmente oficiales de EU estén participando en operativos dentro del territorio mexicano, como se ha señalado recientemente en medios nacionales e internacionales: "Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México".

Sheinbaum Pardo calificó como falsa la versión de que autoridades estadounidenses hayan encabezado acciones de seguridad en el estado de Sinaloa, como lo sugiere una imagen difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés). Recordó que, desde el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hasta la fecha, "no existe participación de agencias extranjeras en operativos en nuestro país".

La mandataria señaló que no hay registro de que alguna agencia del gobierno estadounidense haya encabezado acciones de seguridad como las que supuestamente tuvieron lugar en el estado de Sinaloa, donde 'Los Chapitos' y 'La Mayiza', mantienen una guerra. Las imágenes en cuestión fueron replicadas por la Embajada de Estados Unidos en México, detallando la supuesta intervención de agentes para desmantelar tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.

Sheinbaum enfatizó que la política de su administración, en continuidad con la del expresidente AMLO, excluye la intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional. Aseguró que las condiciones actuales son diferentes a las de gobiernos anteriores, particularmente durante el periodo del expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, la presidenta también aseguró que no hay presiones por parte del gobierno estadounidense y recalcó que se mantendrá una relación bilateral basada en el respeto mutuo y en el principio de no intervención: "Nosotros no vanos a permitir la violación a nuestra soberanía, eso es todo. Es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. Que el pueblo de México sepa que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto".

Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no cederá a presiones internacionales y que no habrá operativos coordinados o liderados por agentes extranjeros en suelo mexicano, por tratarse de una cuestión de soberanía.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'