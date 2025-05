'Avatar: Fire And Ash'; La nueva película de la tan aclamada saga, ¿es el final?

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Avatar, son una serie de película las cuales debieron inicio con su primer estreno en México con Avatar: the way of Water en el año 2009 y su segunda película en el 2022 titulada Avatar 2, ha sido todo un éxito y comúnmente elogiadas por su trama y efectos visuales, y tan solo la segunda película logró recadar 2316 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convirtió en la tercera película más taquillera y en el año 2022 fue nombrada como una de las 10 mejores películas de ese año.

Gracias a su gran popularidad logró recibir varios premios, y entre ellos algunas nominaciones. ¿Cómo abandonar tan prometedor filme?. Pues una grata noticia es que avatar continuará dándole más entretenimiento a sus fans, con su próximo estreno Avatar: Fire And Ash, por lo que ya se tiene confirmada la fecha de estreno para la tercera película, la cual continuara teniendo dentro del elenco a la famosa actriz Zoe Saldaña, quien interpreta a Neytiri.

Zoe Saldaña, con su hermoso vestido y agradable sonrisa/Créditos: Facebook

La película dirigida por el productor y guionista canadiense James Cameron, llegará a cines el 19 de diciembre del 2025. En el pequeño vistazo que dejo ver la protagonista se puede apreciar que el personaje de Neytiri luce con una apariencia más fresca, resaltando algunos detalles en cuanto a su atuendo, expresiones más marcadas y mostrándose con un mayor valentía antes las guerras que debe enfrentar. Parte de lo que tratará este nuevo filme es de como la protagonista a lado de su pareja Jake Sully, quien es interpretado por el actor Sam Worthington, llevan su relación y la muerte de su hijo Neteyam.

¿De que trata la película?

En el filme se encuentra un nuevo Clan, llamado Cenizas, la cual es un tribu liderada por Varang, quien será interpretado por Oona Chaplin. Esta nueva tribu no es pacífica por lo que Neytiri y Jake tendrán que luchar por mantenerse unidos y así lograr vencer todos los obstáculos que se avecinan, todo esto mientras también mantienen única a su familia. La saga, ante todo, no pierde su núcleo, el cual siguen siendo basado por la historia de amor de la pareja.

La saga no terminara con tan solo 3 entregas ya que se espera que para el 2029 de entreno el cuarto filme y para el 2031 el quinto, que será esa última con la que concluiría el mundo de Avatar, ¿parecen fechas bastante lejanas no?. Algo que cabe destacar es que el director Jame dio a conocer que si bien piensa concluir con la saga, no se niega a la posibilidad de desarrollar otras películas, claro, todo dependiendo del éxito que logré tener con su próximas entregas.



Fuente: Tribuna