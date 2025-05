VIDEO: Sismo en Chile de magnitud 7.5 provoca alerta de tsunami y diversas evacuaciones

Comparta este artículo

Santiago de Chile, Chile.- Se creó el pánico después de que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), declaró que era muy posible que se generará un tsunami en la Región de Magallanes tras un sismo generado en el mar con una magnitud de 7,8 grados Richter ocurrido a las 08:58 horas de esta jornada a 218,1 kilómetros al sur de Puerto Williams (3,590 kms al sur de Santiago).

De igual forma, según información de Radio Fórmula, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), emitió la advertencia tras el movimiento de magnitud 7.5 a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams: "El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos", afirmó el organismo.

Asimismo, a través de su página oficial dejaron en claro que han sido activados y apoyados a través de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) los procesos de evacuación de los territorios costeros de la Región de Magallanes y el Territorio Chileno Antártico. A su vez, añadieron que la Dirección Regional de Magallanes reporta que han sido llevado a cabo los procesos de evacuación en todas las comunas costeras de la región y el Territorio Chileno Antártico.

De igual forma, se notificó que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han reportado perdidas humanas, así como tampoco daños a la infraestructura. No obstante, hay que esperar a que a lo largo del día se actualicen los datos que todavía no han sido revelados. Por otra parte, circulan en las redes sociales algunos videos que prueban todo lo sucedido en ciertos lugares de Chile.

Gabriel Boric Font, presidente de Chile

Finalmente, Gabriel Boric Font, el abogado y actual presidente del país, se manifestó a través de su cuenta de X (antes Twitter) desde donde escribió un aviso para todos sus ciudadanos: "Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades", aseveró uno de los creadores y miembro del partido político Frente Amplio.

