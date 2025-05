Trump medita sanciones contra Rusia por ataques aéreos contra Kiev y critica muertes

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump, está meditando imponer sanciones en contra del presidente ruso Vladimir Putin debido a los últimos ataques rusos sobre Ucrania de este domingo donde afirma que está matando mucha gente mediante envío de drones y bombas a la ciudad de Kiev.

"No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado”, "Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", afirmó

Según información de Milenio, Ucrania vivió durante la noche del sábado al domingo el peor ataque ruso en semanas con saldo de al menos 12 muertos y 79 heridos tras lanzar Rusia cientos de drones y decenas de misiles en la última jornada del proceso de canje de mil prisioneros de cada bando acordado en Estambul.

Las viviendas de los civiles fueron blanco de los ataques

Los servicios de emergencia y la Fuerza Aérea de Ucrania logró neutralizar 266 drones y 45 misiles aunque el ataque aéreo que obligó toda la noche a trabajar en sus operativos no logró evitar que los sistemas de ataque aéreo rusos impactaran en localidades diseminadas en todo el país.

"El enemigo utilizó misiles y drones de ataque. Las viviendas de los civiles fueron blanco de los ataques: más de 80 edificios residenciales resultaron dañados. Se registraron 27 incendios, y los bomberos siguen extinguiendo las llamas en 3 lugares", escribió el ministro del Interior, Igor Klimenko, en su cuenta de Facebook.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, calificó en su cuenta de la red social X los bombardeos como "el mayor ataque aéreo ruso de las últimas semanas".

En Kiev la capital de Ucrania se reportaron tres muertos y casi 30 heridos debido a las explosiones causadas por los ataques rusos durante la noche del viernes y el sábado combinados entre drones y misiles, según informó Mikola Kalashnik, responsable de la administración militar regional de Kiev, "desgraciadamente, tres personas murieron durante el ataque enemigo de anoche en la región de Kiev". Ante la magnitud de estos ataques en donde seis niños también resultaron heridos el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió mayor presión sobre Rusia específicamente de los países europeos y de Estados Unidos.

"Sin una presión realmente fuerte sobre las autoridades rusas, esta brutalidad no puede pararse", manifestó Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, en el que aludió a la necesidad de "determinación" frente a Moscú. "El mundo conoce todas las debilidades de la economía rusa. Es posible parar la guerra, pero sólo con la fuerza necesaria para presionar a Rusia", destacó Zelenski.

Fuente: Tribuna