Violencia, al alza en EU: Tiroteo en Filadelfia deja al menos 2 muertos y 9 heridos

Filadelfia, Estados Unidos.- La violencia sigue al alza en Estados Unidos (EU), donde recién el pasado domingo se reportó un ataque armado en Carolina del Sur. Ahora, la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, es la protagonista de un nuevo hecho violento: un tiroteo en un parque dejó, al menos dos personas muertas y nueve heridas. Pese a estos hechos, la venta libre de armas en dicha nación continúa.

De acuerdo con medios estadounidenses, el ataque armado ocurrió la noche de este lunes 26 de mayo de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas (tiempo local) en el Parque Fairmount, un sitio frecuentado por residentes de la zona, especialmente durante celebraciones como el Día de los Caídos, fecha conmemorativa en la que muchas familias acudieron al lugar para realizar reuniones y parrilladas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado detenidos por este tiroteo. Foto: Twitter

Testigos señalaron que, mientras las familias se reunían, personas no identificadas comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, a lo que decenas de civiles huyeron para ponerse a salvo. Debido a la magnitud del evento en el Parque Fairmount, y a la cantidad de gente que se reunió el pasado lunes, será difícil saber quién o quiénes fueron los responsables de esta agresión armada. Por el momento no se han recuperado armas y la policía no tiene a ningún sospechoso detenido.

Confirman dos muertos tras tiroteo en Filadelfia

El comisionado de Policía de Filadelfia, Kevin Bethel, informó que un total de 11 personas recibieron impactos de bala durante las celebraciones. Entre las víctimas heridas se encuentran tres adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad. Asimismo, confirmó el deceso de dos personas; la identidad y edad de los ahora occisos no han sido confirmadas, aunque se presume que se trata de un hombre y una mujer.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades locales no han informado sobre detenciones relacionadas con este ataque, y continúan las investigaciones para determinar el origen del tiroteo, así como la identidad de los responsables. La zona permaneció acordonada por varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El parque, que durante el día estuvo lleno de familias, se convirtió en escenario de una intensa movilización policial tras los disparos.

Fuente: Tribuna