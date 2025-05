Joel Le Scouarnec, el excirujano condenado a 20 años en prisión por abuso de menores

Comparta este artículo

Vannes, Francia.- En el periodo de entre 1989 y 2017, ocurrieron una serie de violaciones de las que nadie estaba plenamente consciente; el acusado de haber cometido estos crímenes es el cirujano retirado francés Joël Le Scouarnec, quien fue condenado a 20 años de cárcel tras ser declarado culpable de haber abusado de una desorbitante cantidad de casi 300 personas, de las cuales el acusado no recuerda a la mayoría.

Aunque en el año 2020 ya se le había declarado culpable por la agresión sexual a cuatro niños, entre ellos dos de sus sobrinas, la condena que le dieron eran 15 años de cárcel, los cuales aún está cumpliendo, por lo cual y según la legislación francesa, las penas son concurrentes y deberá cumplir los años que ya tenía antes de la condena que se le impuso actualmente. Para que el jurado llegara a esta conclusión, tuvieron que pasar tres meses.

El juicio del excirujano empezó en febrero de este año, por la acusación de violación con agravantes; esto teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas tenían una edad promedio de 11 años, así como que algunas de las víctimas se encontraban inconscientes o sedadas en el momento del delito. “Se tuvo en cuenta que los hechos cometidos eran especialmente graves por el número de víctimas, su corta edad y el carácter compulsivo del acusado", declaró Aude Buresi, presidenta del tribunal de Vannes.

Como se mencionó anteriormente, Scouarnec no recordaba a todas las víctimas. Esto, adjuntado a que una parte de los menores ya eran mayores y algunos no tenían recuerdos de lo sucedido, dificultó en un principio que los testigos declararan en su contra, así como no se sabía realmente la cantidad de personas que fueron agredidas por el ex trabajador médico, pero gracias a las propias manías del acusado se pudieron saber estos detalles, puesto que escribía en diarios sobre los delitos cometidos.

Joël Le Scouarnec escribió todas las agresiones que cometió, todo documentado y descrito con detalles, por lo que se le pudo condenar de la mayoría de estos en el juicio transcurrido el día miércoles. Aunque las víctimas mostraron disconformidad por la sentencia, esto porque el tribunal rechazó la petición de que se le adjuntaran diferentes penas complementarias, las cuales evitarían que el acusado volviera a pisar la calle. Un ejemplo de estas era la solicitada por el ministerio público.

Diarios del pederasta Joël Le Scouarnec

Pedían que el acusado fuera sometido a retención de seguridad, en donde sería internado en un centro tras cumplir la condena, la cual está reservada para criminales peligrosos, a lo que el tribunal no aplicó esta medida, con el alegato de la avanzada edad de Le Scouarnec, así como la presunta voluntad de reparar el daño que cometió a las víctimas. Esto sin tomar en cuenta la indignación de los afectados, así como el temor de la posibilidad de reincidencia del francés.

La noticia fue recibida con mucha consternación", comento la presidenta de la asociación Face à l’inceste, Solène Podevin Favre.

¿Quién era antes de que fuera acusado?

Nacido en 1950, de padre ebanista y madre conserje; el mayor de tres hermanos, un buen estudiante que logró ser cirujano en los años 1980. Bajo la imagen de una familia sin problemas, tuvo tres hijos, nietos; se dice que tenía aficiones tranquilas como la ópera, pero aun con la imagen de un ciudadano normal, sorprende al público cuánto tiempo tardó en caer ante la justicia, pues según testimonios de conocidos, excolegas y de sus propios familiares, mostraba tener tendencias obsesivas.

Aunque una de las víctimas fue su nieta, cosa que declaró durante un juicio llevado a cabo en febrero, no sorprende el silencio de la familia en este tipo de casos; lo que sí causa conmoción para diversas personas es que, aun con la condena en 2005 por descargar imágenes de menores realizando actos explícitos, se le permitió seguir trabajando con menores, a lo que sus anteriores colegas mencionaron pensar que no se habían llegado a completar los delitos. Comentaron en el juicio que: “Pensábamos que no había pasado al acto”.

No era asunto nuestro.” , declaró uno.

Fuente: Tribuna