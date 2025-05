Sheinbaum responde a críticas de Trump sobre "miedo" al narco: "No siempre coincidimos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzó una fuerte declaración en contra la de la primera mandataria de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: aseguró que esta no permitió el ingreso de tropas estadounidenses al país debido a que le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano respondió a esos señalamientos.

En su conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo, ante las declaraciones recientes de su homólogo estadounidense sobre el crimen organizado y su actuar, reafirmó que prefiere mantener una comunicación directa y constante con el gobierno estadounidense antes que entrar en un cruce de declaraciones públicas.

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que la mandataria Sheinbaum le teme al narco. Foto: Ilustrativa

La mandataria mexicana decidió responder con mesura a los señalamientos de Trump, al tiempo que aseguró que tiene una buena relación con el Gobierno de EU. Confesó que si bien no siempre coinciden en posturas, todos los temas de interés nacional se discuten por teléfono y con respeto mutuo: "Tenemos buena comunicación con el presidente Trump. No siempre coincidimos, pero los temas se discuten por teléfono, con respeto. No quisiera que nuestra relación se volviera un intercambio en los medios".

La presidenta fue enfática al señalar que no desea que su relación con el gobierno estadounidense se distorsione por declaraciones mediáticas: "Cada quien tiene su estilo de comunicar. Yo prefiero que los desacuerdos se aborden por canales oficiales".

En esta misma intervención, Sheinbaum apuntó que, en apenas tres meses de administración, ha sostenido más de cinco llamadas con su homólogo, lo que refleja, según ella, una relación institucional activa: "Hay temas en los que no hay acuerdo, pero hay apertura al diálogo". Prueba de esta buena relación serían los recientes acuerdos alcanzados en materia de economía, ya que el gobierno estadounidense ha frenado aranceles a México.

El contexto: Críticas a Sheinbaum desde Washington

Las declaraciones de Trump surgieron luego de que Sheinbaum confirmara que rechazó una propuesta de colaboración militar para combatir al crimen organizado en territorio mexicano. "Le dije que no permitiríamos la entrada del ejército estadounidense", relató la presidenta previamente.

En respuesta, Trump afirmó que los cárteles mexicanos están "destruyendo" a EU y que Sheinbaum no actúa con claridad debido al "miedo2 que siente hacia esos grupos criminales. Aun así, el presidente estadounidense la calificó como "una mujer encantadora" y reiteró su disposición para ayudar en tareas de seguridad si el gobierno mexicano así lo solicitara.

