Claudia Sheinbaum descarta cancelación del T-MEC tras declaraciones de Donald Trump

Ciudad de México.- El pasado martes 6 de mayo de 2025, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump habló sobre el Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC) y apuntó que no sabe si seguirá siendo necesario. La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a esta declaración en su conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles 7 de mayo de 2025, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que hasta ahora ni el Gobierno de México ni el Gobierno de Estados Unidos tienen ninguna señal de que el T-MEC vaya a desaparecer. Agregó que, según las conversaciones sostenidas con los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, el tratado se mantiene en operación y continúa beneficiando a los tres países firmantes.

En las pláticas que se tiene con los secretarios tanto de Hacienda como de comercio se sigue trabajando dentro del T-MEC, tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tiene aranceles por el T-MEC, esa es la interpretación que hacemos de las declaraciones del presidente Trump", señaló la presidenta mexicana.

Donald Trump cuestiona el T-MEC

Las declaraciones de la mandataria mexicana respondieron a comentarios recientes del presidente Trump, quien sostuvo que México y Canadá no han respetado el acuerdo, y que este documento "se renegociará muy pronto". No obstante, Sheinbaum interpretó que Trump se refería a productos que no cumplen con las reglas de origen, por lo que no califican dentro de las preferencias arancelarias del tratado.

El presidente Trump dice ‘eso no cumple con las reglas del T-MEC’, y eso es correcto", reconoció la mandataria mexicana.

También destacó que el mandatario republicano, pese a sus críticas, valoró positivamente el acuerdo, al señalar que es "mucho mejor" que el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sheinbaum recalcó que los tres países continúan colaborando en el marco del T-MEC y que la mayoría de los productos exportados no pagan aranceles gracias a este tratado, lo cual, dijo, demuestra su vigencia.

La mandataria señaló que el Gobierno sigue trabajando dentro del T-MEC; recordó que tanto México como Canadá fueron favorecidos con la eliminación de aranceles en muchos productos. Si hay cambios, serán acuerdos entre los tres países, apuntó.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'