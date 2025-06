Comparta este artículo

Wisconsin, Estados Unidos.- Luego de ser falsamente acusado de amenazar al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Ramón Morales Reyes, ciudadano mexicano detenido en el mes de mayo, obtuvo este martes la libertad bajo fianza tras una decisión judicial; sin embargo, ahora enfrenta la posibilidad de deportación, pues el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) insiste en su expulsión del territorio estadounidense.

La citación de Ramón Morales Reyes comenzó con su arresto el pasado 22 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional desplegó un amplio operativo en Wisconsin; la detención se basó en cartas presuntamente firmadas por él, que contenían amenazas contra Trump y críticas a las políticas migratorias, no obstante, una prueba de caligrafía demostró que Morales Reyes no era el autor de las cartas, escritas en inglés, un idioma que no domina. Posteriormente, un recluso identificado como Demetric D. Scott confesó haber falsificado las misivas para incriminar a Morales Reyes, quien era testigo de un caso en su contra, por lo que Scott ahora enfrenta cargos por fraude.

Ramón Morales Reyes es liberado tras falsa acusación de amenazas a Trump en Wisconsin

Pese a ser exonerado de las acusaciones, Ramón Morales Reyes quedó bajo custodia del ICE, pues anteriormente había sido deportado de Estados Unidos. La agencia negó inicialmente su libertad, argumentando que no tenía estatus legal y citando su historial de arrestos, aunque solo cuenta con una condena menor por conducta turbulenta desde 1996.

Cabe señalar que, el pasado martes, la jueza Carla Espinoza, de un tribunal de inmigración, consideró que Morales Reyes no representa un peligro para la comunidad y le concedió la libertad bajo una fianza de 7 mil 500 dólares; según informó el Wisconsin Examiner, Morales Reyes fue liberado tras el pago de la fianza.

Ramón Morales Reyes, de 54 años de edad, es padre de familia y empleado en un restaurante como lavaplatos; organizaciones como Voces de la Frontera, defensoras de los derechos de los inmigrantes en Wisconsin, han solicitado que el Gobierno limpie su nombre. Durante una conferencia de prensa, la familia de Morales Reyes lo describió como un hombre honesto atrapado en una situación injusta.

Al respecto, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, explicó en un comunicado que Morales Reyes ya no está bajo investigación por las amenazas, pero reiteró que su objetivo sigue siendo la deportación de inmigrantes sin estatus legal en el país.

Fuente: Tribuna